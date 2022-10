Samsung Galaxy A14 in arrivo: il low cost si rinnova

Il Samsung Galaxy A14 è stato avvistato dall’affidabile leaker @Onleaks (alias Steve Hemmerstoffer), che ha fornito un’interessante indiscrezione sulle presunte specifiche tecniche e il design del nuovo smartphone della serie Galaxy A, che andrebbe a soppiantare il Galaxy A13 (in foto) da pochi mesi in vendita anche in Italia. I due telefoni, almeno di fuori, si assomiglieranno molto: Galaxy A14 sarà quasi indistinguibile da Galaxy A13.

Samsung Galaxy A14: come sarà

Il telefono avrà, probabilmente, un ampio display LCD da 6,8 pollici con una risoluzione FHD+ e un notch a forma di U, in sostituzione del notch a V del Galaxy A13.

Il tasto di accensione potrebbe fungere da scanner per le impronte digitali: trattandosi di uno schermo LCD, infatti, il lettore d’impronte non può essere integrato sotto lo schermo.

Secondo Onleaks, poi, la configurazione fotografica sarà a tre sensori, posti in modo verticale sulla sinistra della cover (contro i 4 del Galaxy A13). La porta USB-C, il jack per cuffie da 3,5 mm e la griglia dell’altoparlante, invece, si dovrebbero trovare nella parte inferiore del device del colosso sudcoreano.

A parte questi scarni dettagli, le altre specifiche del Samsung Galaxy A14, come il processore, la memoria RAM, lo spazio di archiviazione, la risoluzione delle fotocamere e la capacità della batteria restano un mistero.

Inoltre, non è ancora chiaro se Samsung annuncerà lo smartphone nelle versioni 4G e 5G, come ha fatto con il Galaxy A13: le ultime voci raccontano che il nuovo smartphone di fascia medio-bassa arriverà solo nella variante 5G, rappresentando il telefono 5G più economico dell’azienda per il 2023.

Samsung Galaxy A14: prezzo

Presumibilmente in arrivo all’inizio dell’anno prossimo, il Galaxy A14 in versione 4G potrebbe avere un prezzo simile al suo predecessore (Galaxy A13 4G), vale a dire 199 euro (in Italia).

Ricordiamo che l’azienda sudcoreana ha presentato da pochissimo anche la versione 5G del Galaxy A13, con chip MediaTek Dimensity 700, dal prezzo poco più alto: 249,99 euro. Se Galaxy A14 arriverà solo in versione 5G, dunque, il prezzo non sarà certamente più basso di questo.