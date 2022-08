Samsung Galaxy A13 5G e A23 5G: i due nuovi low cost coreani

Samsung continua a confermarsi come uno dei produttori principali di smartphone Android sulla scena mondiale, protagonista del recente lancio dei nuovi costosissimi smartphone pieghevoli della gamma 2022, Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, che raggiungono gli altri smartphone top gamma, quelli della serie Galaxy S22, lanciata globalmente all’inizio dell’anno.

Ma la stessa Samsung sa bene che non si vive di soli top gamma e anzi, dati alla mano, la maggior parte delle quote di mercato provengono dalle vendite degli smartphone di fascia media, con i membri della serie Galaxy A in testa: proprio per questo motivo, nel 2022 il produttore ha presentato numerosi dispositivi di questa serie che copre svariate fasce di prezzo, passando dai base di gamma come Galaxy A13 ai medio-gamma come Galaxy A53 5G. Per ampliare ulteriormente la gamma, coprendo gli ultimi slot rimasti scoperti, Samsung sta per lanciare sul mercato due nuovi smartphone 5G low cost, Galaxy A13 5G e Galaxy A23 5G.

Galaxy A13 5G: caratteristiche

Nonostante sia stato annunciato nel mese di dicembre del 2021, il Samsung Galaxy A13 5G non è ancora arrivato ufficialmente sul mercato ma si appresta a farlo, diventando, di fatto, la proposta 5G più economica del produttore sudcoreano.

Dal punto di vista estetico, ricorda il fratello Galaxy A13 (4G) e comunque mostra un design di base comune a tutta la gamma Galaxy A, specie considerando i modelli meno pregiati: vi diciamo subito che non si tratta di uno smartphone compatto.

Anteriormente, contornato da cornici piuttosto generose (specie nella zona del mento), troviamo uno schermo LCD Infinity-V da 6,5 pollici (con taglio a V per far posto alla fotocamera da 5 MP) con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Posteriormente, nella canonica disposizione a semaforo, ma senza placche o altre parti sporgenti, troviamo un comparto fotografico triplo, composto da un sensore principale da 50 MP e due sensori accessori da 2 MP per le macro e gli effetti di profondità di campo.

Lato prestazioni, Samsung Galaxy A13 5G si affida al MediaTek Dimensity 700 con CPU octa-core, affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 64 o 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite scheda microSD). Lo smartphone potrà contare su una buona autonomia, grazie alla batteria da 5.000 mAh con ricarica a 15 W che, unita alla piattaforma poco energivora, darà soddisfazioni sotto questo aspetto.

Oltre ad una buona dotazione per quanto concerne la connettività (5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC), il Galaxy A13 5G può contare su una porta USB-C e sul jack audio da 3,5 mm. Infine, lo smartphone arriverà sul mercato con Android 12 personalizzato tramite la One UI 4.1 del produttore sudcoreano.

Galaxy A23 5G: caratteristiche

Samsung Galaxy A23 5G è molto più simile, esteticamente, ai modelli più pregiati: al netto delle cornici attorno al display che sono più marcate, specie nella parte inferiore, posteriormente riprende la filosofia di Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G, ospitando il comparto fotografico all’interno di una placca leggermente sporgente ma raccordata con la scocca.

Come per il fratello minore Galaxy A13 5G, può contare anteriormente su una soluzione Infinity-V (fotocamera anteriore da 8 MP in un notch) ma il display è un PLS LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD/ e refresh rate a 90 Hz.

Il comparto fotografico posteriore è costituito da ben quattro sensori, di cui due utili e due accessori: troviamo infatti un sensore principale da 50 MP stabilizzato otticamente, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP con angolo di visione a 123° e due sensori accessori da 2 MP per macro ed effetti di profondità.

Da MediaTek passiamo a Qualcomm: Galaxy A23 5G può contare, infatti, sul ben più potente Snapdragon 695 5G affiancato da 4 o 6 GB di memoria RAM e da 64 o 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD). La batteria rimane da 5.000 mAh ma cresce la velocità di ricarica, visto che la potenza supportata passa da 15 W a 25 W.

Lato connettività e porte, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo abbastanza completo (stesse specifiche del fratello, al netto del Bluetooth che diventa 5.1) e con tanto di jack audio da 3,5 mm. Lato software, infine, anche in questo caso troviamo Android 12 personalizzato con la One UI 4.1 di Samsung.

Galaxy A13 5G e A23 5G: disponibilità e prezzi

Il nuovo Samsung Galaxy A13 5G è già presente da alcune settimane sul sito Web italiano di Samsung, ma non è ancora disponibile nello shop né nei negozi. E’ invece disponibile sul sito dell’operatore telefonico TIM, che lo vende a 6 euro al mese per 30 mesi o in un’unica soluzione a 249,99 euro per la variante 4/64 GB.

Samsung Galaxy A23 5G, invece, non è ancora disponibile in Italia ed è stato lanciato a Taiwan nelle tre colorazioni Peach, Blue e Black. Ecco i prezzi: