Samsung, questo smartphone lowcost costa pochissimo: sconto esageato

Una delle migliori offerte della settimana la troviamo oggi su Amazon e riguarda uno smartphone lowcost molto richiesto e ambito dagli utenti. Stiamo parlando del Galaxy A14, telefono lanciato in questo 2023 e che va a coprire una fascia di prezzo che Samsung ha imparato a presidiare negli ultimi anni con ottimi risultati. Stiamo parlando degli smartphone entry-level, dispositivi che per loro natura costano poco e che sono pensati per un pubblico ampissimo che utilizza il telefono semplicemente per chiamare, per mandare messaggi su WhatsApp e per controllare le app social e le notizie.

Uno smartphone che oggi troviamo a un prezzo mai visto prima grazie a uno sconto del 39% che lo fa avvicinare tantissimo alla soglia dei 100€. In questo momento si tratta della miglior promo per uno smartphone economico che puoi trovare sul web. Rispetto a tanti altri dispositivi che magari possono costare di meno, il Galaxy A14 ha anche una scheda tecnica di tutto rispetto caratterizzata da un ampio display. un buon processore e un ottimo comparto fotografico, soprattutto in relazione a quanto lo paghi. E non manca una batteria super che assicura un’autonomia anche fino a due giorni. Difficile chiedere di più a uno smartphone che costa così poco.

Galaxy A14: la scheda tecnica

Il Galaxy A14 è la dimostrazione che gli smartphone 5G sono oramai alla portata di tutti e che non bisogna spendere delle cifre folli per acquistarne uno. E la qualità di questo telefono è confermata anche da Amazon che lo ha dotato del badge "Scelta Amazon" riservato solamente a quei dispositivi che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Lo smartphone lowcost Samsung è impreziosito da un display Infinity-V da ben 6,6" con una risoluzione FHD e colori brillanti in ogni situazione, anche sotto la luce diretta del sole. Uno schermo grande e di un livello superiore rispetto agli altri dispositivi della stessa fascia di prezzo. E con dimensioni così grandi lo puoi utilizzare per fare veramente di tutto. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 700 con a supporto 4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna in base alla versione scelta. Grazie alla memoria espandibile con RAM Plus puoi aprire più app contemporaneamente senza nessun timore.

Samsung non ha lasciato nulla al caso e ha dotato il Galaxy A14 anche di un’ottima fotocamera, nonostante un prezzo così basso. Nella parte posteriore troviamo un triplo sensore: quello principale è di ben 50MP ed è di livello professionale. A supporto due fotocamera da 2MP per la profondità e le gli scatti macro. La fotocamera frontale, invece, è da 13MP per selfie ottimi in ogni situazione. Nell’app fotocamera sono presenti alcune modalità di scatto con le quali catturare tutti i momenti più importanti della tua giornata.

In uno smartphone di questo tipo è molto importante anche l’autonomia. E non a caso troviamo una batteria da 5000mAh con la quale puoi coprire fino a due giorni senza troppi problemi.

Galaxy A14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo top e sconto esagerato per lo smartphone lowcost Galaxy A14. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 129€ con uno sconto del 39% rispetto a quello di listino. Come già detto, si tratta di una delle migliori promo per uno smartphone lowcost disponibili su tutte il web. Acquistandolo oggi approfitti anche del minimo storico. Il telefono è spedito da Amazon e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore.

Se, invece, volete un po’ più di potenza, troviamo in offerta sempre il Galaxy A14, ma nella versione 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. In questo caso lo sconto è del 34% e il prezzo è di 179€. Il risparmio totale è di circa 100€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Due ottime promo da non farsi scappare per nessun motivo.

