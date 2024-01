Samsung, è questo lo smartphone lowcost da comprare subito: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Non è sempre vero che per avere uno smartphone valido e funzionale sia sempre necessario spendere centinaia e centinaia di euro. Anche nella fascia degli smartphone di media gamma sarà possibile trovare telefonini versatili perfetti per gli utilizzi più vari.

Il Galaxy A14 di Samsung rientra proprio nella categoria di dispositivi poco appariscenti ma estremamente funzionali. Uno smartphone versatile, grazie al quale potrete lavorare, navigare sui social, scattare foto e giocare. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, diventa un assoluto best buy di categoria: non dovete farvelo scappare, se siete alla ricerca di un dispositivo che vale ogni singolo centesimo del prezzo.

Samsung, offerta schock sullo smartphone più venduto: sconto e prezzo finale

Il già buon rapporto qualità/prezzo dello smartphone sudcoreano diventa ottimo in virtù dell’offerta irrinunciabile disponibile oggi su Amazon. Il Galaxy A14 può essere acquistato con uno sconto del 35%, con il prezzo che scende al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Oggi lo paghi 148,38 euro, con un risparmio che sfiora gli 80 euro.

Samsung Galaxy A14 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Caratterizzato da un elegante design minimalista – e disponibile in varie colorazioni – il Samsung Galaxy A14 vanta una scheda tecnica decisamente . All’interno della scocca trova spazio il SoC MediaTek Helio G80, un processore octacore versatile e potente adeguatamente supportato da 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione. Grazie alla tecnologia RAM Plus, inoltre, parte della memoria di archiviazione può essere "trasformata" in memoria di lavoro: potrai così utilizzare contemporaneamente più app senza che le performance del dispositivo ne risentano eccessivamente.

Il display LCD da 6,6 pollici con risoluzione 2408×1080 pixel ha una densità di 400 pixel per pollice e garantisce una buona visibilità anche se esposto direttamente alla luce del sole. Un pannello di buona qualità, caratterizzato da colori vividi e realistici e capace di garantire un’esperienza d’uso fluida e senza intoppi.

Il comparto fotografico ha poi ben poco da invidiare anche a dispositivi decisamente più costosi. Nella parte posteriore trova spazio un sistema composto da tre sensori di alto livello capaci di realizzare scatti paragonabili a quelli di una fotocamera di medio livello. Il sensore principale da 50 megapixel è abbinato a un luminoso obiettivo con apertura da f/1.8; il sensore secondario da 5 megapixel è abbinato a un obiettivo ultra-grandangolare con apertura f/2.2; il terzo sensore da 2 megapixel è abbinata a un obiettivo Macro con apertura f/2.4. La fotocamera frontare da 13 megapixel è perfetta non solo per selfie da caricare sulle piattaforme social, ma anche per videocall di lavoro.

La batteria da 5.000 mAh, infine, garantisce un’autonomia decisamente prolungata. Grazie all’ottimizzazione hardware/software e a componenti decisamente "parche" sul fronte dei consumi, sarà facile arrivare a fine giornata con ancora della carica residua, così da non doversi preoccupare continuamente del livello di carica del proprio dispositivo.

