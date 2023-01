Samsung Galaxy A14 5G ufficiale: caratteristiche e prezzo

Samsung ha annunciato il suo nuovo Samsung Galaxy A14 5G, il primo modello che va ad aggiornare la famiglia "A" del produttore coreano (quella con i modelli più economici), che presto si arricchirà di altri nuovi smartphone. Samsung definisce il suo Galaxy A14 5G come "lo smartphone 5G più conveniente della serie Galaxy", vista la scheda tecnica da fascia medio bassa del mercato alla quale, tuttavia, corrisponderà un prezzo basso ma non bassissimo, come da tradizione Samsung.

Samsung Galaxy A14: caratteristiche tecniche

Il nuovo Samsung Galaxy A14 5G arriva con un SoC octa core non meglio specificato, cosa normale per Samsung che se non inserisce un suo SoC della serie Exynos difficilmente svela il modello preciso. Si vocifera però che questo SoC dovrebbe essere il Mediatek Dimensity 700. A questo SoC sconosciuto Samsung abbina 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD. Anche in questo caso il produttore coreano nel suo annuncio non specifica che tipo di memoria viene installata sia per quanto riguarda la RAM sia per la ROM.

Il display è da 6,6 pollici è il famoso Infinity-V con cornici e notch tutt’altro che invisibili e con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento a 90 Hz. La risoluzione (che passa da Full HD a Full HD+) è una delle migliorie apportate da Samsung a questo modello che andrà a sostituire il Galaxy A13 5G attualmente in commercio.

Migliora, rispetto a quanto offerto dal Galaxy A13, anche la selfie camera che ora è da 13 MP e che completa un comparto fotografico che sul retro del dispositivo prevede tre sensori rispettivamente da 50 MP, 2 MP e 2 MP. A livello di connessioni, oltre al 5G, troviamo WiFi 5, Bluetooth 5.2 e il solito GPS, ma niente NFC. Rimane la stessa batteria da 5.000 mAh con ricarica a 15 W.

Galaxy A14 arriva con il sistema operativo Android 13 e la nuova interfaccia proprietaria One UI 5.0. Samsung anche per questo modello assicura due anni di aggiornamenti per il sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza. E a proposito della collaborazione tra Samsung e Google, il sistema di chat e videochiamata Google Meet viene direttamente integrato tra le app di messaggistica.

Samsung Galaxy A14 5G: disponibilità e prezzi

Samsung Galaxy A14 sarà in vendita in Europa, e quindi anche in Italia, nelle prossime settimane nei colori Black, Silver, Dark Red e Light Green. Al momento Samsung non ha annunciato i prezzi, ma ci aspettiamo un costo simile a quello dell’attuale Galaxy A13 5G: 249,99 euro.