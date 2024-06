Samsung Galaxy A15 5G, con l'offerta Amazon è il low cost giusto

Fonte foto: Samsung

È possibile acquistare uno smartphone low-cost spendendo poco e senza rinunciare a tutte quelle funzionalità più moderne, come l’accesso alla rete 5G?

Certo che sì, anche se non si tratta sicuramente di un’impresa semplice, soprattutto perché questa fascia di prezzo pullula di dispositivi spesso davvero troppo essenziali che nel giro di qualche giorno finiranno per dimostrare all’utente tutti i loro limiti, come i rallentamenti durante l’utilizzo delle varie applicazioni, ad esempio.

Del resto, un prodotto economico va preso per quello che è, una soluzione che per mantenere basso il prezzo deve sottostare a delle ovvie rinunce che potrebbero non andare a genio a tutti.

Fortunatamente però, non tutti i brand la pensano allo stesso modo e in soccorso dei consumatori arriva Samsung che, anche per i suoi entry level, offre agli utenti telefoni di grande qualità, che sanno distinguersi dalla concorrenza con quel "qualcosa in più" che può fare la differenza.

Tra questi c’è il Samsung Galaxy A15 5G che con le ottime offerte Amazon scende addirittura sotto i 140 euro arrivando al minimo storico.

Samsung Galaxy A15 5G – MediaTek Dimensity 6100 Plus– Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A15 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A15 5G ha un display un Super AMOLED che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz.

Il processore scelto dall’azienda sudcoreana è un MediaTek Dimensity 6100+ che, per questa specifica offerta, viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite una scheda microSD.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e un terzo sensore per la profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente OneUI 6.0 e la promessa di quattro aggiornamenti di sistema e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A15 5G: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A15 5G è uno smartphone di fascia bassa, essenziale e molto economico, la soluzione ideale per chi ha bisogno di un device di buona qualità da utilizzare per le operazioni di tutti i giorni tra social, navigazione sul web e app per la messaggistica.

Il prezzo di listino è di 239,90 euro ma, grazie all’ottima offerta su Amazon, il prezzo scende in picchiata fino a 137,20 euro (-43%, -102,7 euro), un’offerta davvero irripetibile che rende un po’ più semplice cambiare un vecchio smartphone con un modello più recente.

Samsung Galaxy A15 5G – MediaTek Dimensity 6100 Plus– Versione 4/128 GB