Samsung Galaxy A24 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Come anticipato da molti dei rumor apparsi sul web nelle scorse settimane, Samsung ha lanciato (per il momento solo sul mercato asiatico) il suo nuovo smartphone di fascia bassa: è il Galaxy A24, che si affianca ai Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A34 5G arricchendo la nuova gamma A del 2023.

Un dispositivo annunciato dall’azienda con poco entusiasmo e una pagina dedicata solo sul sito ufficiale vietnamita dove non sono ancora presenti tutte le specifiche tecniche di questo nuovo modello. A un primo impatto spiccano l’assenza del 5G, presente invece nei due fratelli maggiori della serie Galaxy A, e la presenza di una fotocamera principale con OIS, una caratteristica tecnica che, generalmente, non si trova sugli smartphone di questa categoria. Infine, spicca anche la scelta di un display OLED, che conferma la voglia di Samsung di dire addio all’LCD anche nella fascia bassa.

Samsung Galaxy A24: scheda tecnica

Il nuovo Samsung Galaxy A24 ha un display Super AMOLED 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340×1.080 pixel) e luminosità massima 1.000 nit. Si tratta di uno schermo decisamente buono, per un telefono di fascia bassa.

Il processore dovrebbe essere un MediaTek Helio G99 (anche se sul sito ufficiale dell’azienda non c’è ancora la conferma ufficiale) a cui sono abbinati a 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibili tramite microSD fino a 1 TB.

Per il comparto fotografico Samsung ha optato per un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), uno ultra-grandangolare da 5 MP e uno macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Tra le connessioni disponibili non c’è, come accennato, il 5G. Presenti, invece, WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C e presa per il jack audio da 3,5 mm.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 25W, anche se queste specifiche non sono ancora state confermate ufficialmente dall’azienda (c’è anche la possibilità che la ricarica si fermi a 15W). Il sistema operativo è Android 13 con Samsung One UI 5.0

Samsung Galaxy A24: quanto costa

Per il momento il Samsung Galaxy A24 non è ancora disponibile per l’acquisto nemmeno sul sito ufficiale (vietnamita) dell’azienda che tuttavia permette di scegliere tra due colori: Lime Green e Vampire Black. I realtà i colori disponibili saranno quattro, ma il Silver e il Dark Red non compaiono ancora tra le opzioni nello shop vietnamita.

Probabile, quindi, un lancio scaglionato in Vietnam al quale seguirà poi quello in altri Paesi asiatici e, infine, anche in Euopa. Vista la dotazione tecnica e visto quanto costa l’attuale Samsung Galaxy A23 4G (circa 200 euro, ma non è mai arrivato in Italia), il Samsung Galaxy A24 4G potrebbe avere un prezzo in Europa di 200-250 euro. Ma Sasmung potrebbe anche scegliere di portare sul nostro mercato solo una futura versione 5G.