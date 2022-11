Samsung: offerta top per il Galaxy medio

Uno smartphone di ottima marca ha spesso un prezzo molto elevato, anche quando è un prodotto di fascia media. In genere questi smartphone sono sempre di alta qualità e dotati di processori veloci e componenti elettroniche di ultima generazione, sono affidabili e robusti. Per questo motivo vale sempre la pena cercare buone offerte su prodotti del genere: con l’offerta paghiamo poco la qualità, prendiamo i classici due piccioni con una fava.

Un ottimo esempio è il Samsung Galaxy A33, dispositivo di fascia media del produttore coreano arrivato in Italia lo scorso aprile: il suo prezzo non è basso, ma scende vistosamente grazie all’offerta Amazon in corso. Il prezzo finale è ottimo: ora tutti possono permettersi un Galaxy.

Samsung Galaxy A33 – Exynos 1280 – Versione 6GB/128GB – Colore Nero

Samsung Galaxy A33: caratteristiche tecniche

Il processore Exynos 1280 dello smartphone Samsung Galaxy A33 è abbinato a 6 GB di RAM e a 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Tra i punti di forza dello smartphone Samsung Galaxy A33 c’è sicuramente il display da 6,4 pollici, di tipo Super AMOLED, con risoluzione FHD+ e con una buona frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Lo schermo è protetto da un vetro rinforzato Gorilla Glass 5 di Corning, mentre la certificazione IP67 assicura che il telefono resiste a polvere, umidità e schizzi di acqua.

Il setup di fotocamere è molto interessante è si basa su un sensore principale da 48 MP dotato di stabilizzatore ottico (OIS), di un sensore ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale inserita nel notch centrale a U è da 13 MP.

Le connessioni disponibili, oltre al 5G, sono il Bluetooth 5.1, il WiFi 5 e l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle carte elettroniche come la CIE (Carta d’identità elettronica). La batteria, infine, ha una capacità di 5.000 mAh con la ricarica tipica di Samsung da 25W.

Samsung Galaxy A33: l’offerta Amazon

Lo smartphone Samsung Galaxy A33 ha un prezzo di listino di 389,90 euro, che per essere un telefono di fascia media dell’azienda sudcoreana è già ottimo. L’offerta in corso su Amazon, però, sconta il prezzo in maniera considerevole, portandolo a 232 euro (-33%, -157,90). Il prodotto è venduto e spedito da soggetto terzo e non direttamente da Amazon, ma visto lo sconto va preso certamente in considerazione.

Samsung Galaxy A33 – Exynos 1280 – Versione 6GB/128GB – Colore Nero