Samsung Galaxy A34 5G è sempre più vicino

Samsung Galaxy A34 5G, erede dell’attuale Galaxy A33 5G (in foto) di fascia medio-bassa, continua a ricevere certificazioni in vista del lancio ufficiale, ormai imminente. L’ultima l’ha ricevuta in Thailandia, più di preciso dall’ente NBTC. Quest’ultima segue quelle ottenute nelle settimane scorse dalla Federal Communications Commission statunitense (FCC) negli Stati Uniti e dal Bureau of Indian Standards (BIS) in India. Tutte prove che il nuovo smartphone è ormai pronto alla presentazione.

Samsung Galaxy A34 5G, cosa sappiamo

La nuova certificazione non fa altro che confermare quello che già si sapeva sul Samsung Galaxy 34 5G. Parliamo della presenza delle connessioni WiFi dual band (2,4 GHz e 5 GHZ) e della NFC, utile per i pagamenti contactless. Tutto quello che sappiamo arriva dalle altre certificazioni e come sempre dai rumor che accompagnano il lancio di un nuovo smartphone.

Samsung Galaxy A34 5G dovrebbe essere proposto con due SoC differenti, in base al mercato di vendita: il MediaTek Dimensity 1080 o l’Exynos 1280. Il primo dovrebbe essere destinato solo ad alcuni mercati specifici, mentre per il modello globale Samsung dovrebbe optare per la versione con il suo SoC Exynos 1280.

A livello di dotazione RAM i leak ci svelano che lo smartphone dovrebbe avere almeno 6 GB, mentre per lo spazio di archiviazione non si scenderà sotto i 128 GB con un probabile modello anche da 256 GB. Nessuna notizia sulla possibilità o meno di espandere tramite microSD tale spazio di archiviazione.

Lo smartphone avrà con un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, che dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz.

Per scattare foto e registrare video i rumor ci indicano che lo smartphone dovrebbe contare su 3 sensori fotografici posteriori, di cui il principale pare sia da 48 MP. Anche se sui restanti due sensori si sa poco o nulla, c’è chi ipotizza almeno un ultrawide da 8 MP e uno macro per scattare foto ravvicinate da 2 MP.

La batteria sarà certamente da 5.000 mAh e con ricarica a 25 W via cavo USB-C. Difficilmente Samsung su un modello così economico (per essere un Samsung) deciderà di inserire l’alimentatore (non è neanche nella confezione del costosissimo Galaxy S23) come ormai avviene da qualche anno, nonostante le tante lamentele a riguardo.

Tra le altre notizie riportate dai tanti leak segnaliamo una probabile certificazione IP67 che dovrebbe garantire la resistenza del dispositivo a spruzzi d’acqua e alla polvere e l’adozione del sistema operativo Android 13 con interfaccia OneUI 5.

Galaxy A34 5G: disponibilità e prezzi

Quando uno smartphone nuovo entra nella fase delle certificazioni, allora vuol dire che è pronto per la vendita su tutti i mercati per i quali è stato certificato. Le tante certificazioni di Samsung Galaxy A34 5G, dunque, rafforzano l’ipotesi di un lancio nel mese di marzo. Per i prezzi ci sarà da attendere ma è prevedibile un costo al di sotto dei 400 euro, lo stesso prezzo (390 euro) del Galaxy A33 quando è arrivato sul mercato italiano nel mese di aprile 2022.