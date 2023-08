Galaxy A34, l'offerta è eccezionale: minimo storico e sconto stupefacente

Fonte foto: Samsung

Questi ultimi giorni di agosto ci stanno riservando grandissime sorprese, soprattutto per quanto riguarda le offerte per gli smartphone top di gamma. Da pochissime ore troviamo in promo a un prezzo eccezionale il Galaxy A34, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato da Samsung. Un dispositivo che si posiziona in una fascia di mercato molto allettante per i produttori, quella tra i medio di gamma di fascia alta e i top di gamma. E questo Galaxy A34 non sfigura nemmeno contro i telefoni delle aziende cinesi, soprattutto oggi che lo troviamo a un prezzo veramente d’occasione. Il merito è dello sconto del 35% che fa scendere il costo di più di 160€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Per questo suo smartphone Samsung ha scelto componenti di ultima generazione e molto affidabili. La scheda tecnica è quella tipica di un dispositivo che punta tutto sulle performance e sull’esperienza utente, grazie a un’interfaccia rivisitata e che semplifica l’utilizzo quotidiano. Ma non finisce qui. Lo smartphone ha un display molto grande, un processore che assicura prestazioni elevate con qualsiasi applicazione e una batteria a lunghissima durata. Difficile trovare di meglio a questo prezzo. Le scorte stanno per terminare, per questo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Galaxy A34

Galaxy A34: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ti delude in nessuna occasione: supporta tutte le app, anche quelle più pesanti, scatta foto e registra video con un’ottima qualità e ha una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza patemi. Cosa chiedere di più a un telefono costruito esattamente per questo?

Il Galaxy A34 si presenta con un design lineare e con colorazioni ricercate che lo rendono speciale. Lo smartphone è dotato di uno schermo SuperAMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate molto elevato fino a 120Hz, il che lo rende più scorrevole e fluido con le app quotidiane, soprattutto quelle social. La luminosità tocca dei picchi di 1000nits e il display è visibile anche sotto la luce diretta del sole. La potenza è assicurata del processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per salvare foto, video e documenti di lavoro.

A proposito di foto e video, il telefono ha un comprato fotografico di tutto rispetto. Nella parte posteriore è presente una camera principale da 48MP con stabilizzazione ottica per video perfetti anche in movimento e immagini luminose anche quando c’è poca luce. Molto utile anche l’obiettivo ultragrandangolare da 8MP e la macro camera da 5MP. La fotocamera frontale è da 13MP. Non manca l’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per correggere errori e impostazioni errate.

In uno smartphone che si definisce "Awesome", anche la batteria deve essere spettacolare. Non a caso ne troviamo una da 5000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza problemi e con un utilizzo normali riesci a coprire anche 48 ore.

Galaxy A34: offerta, prezzo e sconto Amazon

Una promo da cogliere al volo. Oggi troviamo il Galaxy A34 a un prezzo di 305,90€ e con uno sconto di ben il 35% che lo fa scendere al minimo storico e a uno dei migliori di tutto il web. Non a caso le scorte per alcune colorazioni stanno per terminare. Il risparmio netto supera i 160€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di checkout (leggete attentamente il funzionamento e le regole). Il telefono viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare qualche giorno. Per effettuare il reso hai a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Galaxy A34 – nero

Galaxy A34 – viola

Galaxy A34 – argento