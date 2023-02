Samsung Galaxy A34 e A54: quanto costeranno i nuovi medi coreani

La serie Galaxy A di Samsung negli ultimi anni ha dato non poche soddisfazioni al brand coreano. Infatti l’azienda è riuscita nel suo intento di proporre modelli con delle caratteristiche tecniche più che buone a prezzi tutto sommato accessibili, soprattutto se confrontati con quelli degli smartphone della serie Galaxy M (che iniziano a diventare veramente alti). Ora però sembra che il produttore coreano per sui prossimi Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, successori degli attuali Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G (in foto, entrambi), sia intenzionata a ritoccare i prezzi verso l’alto.

Galaxy A54 e Galaxy A34: i prezzi

I prezzi con cui Samsung intende vendere i due nuovi modelli nel Vecchio Continente sono stati svelati da due leaker, Sudhanshu Ambhore e Appuals. Secondo i due tipster, il Galaxy A34 con una configurazione di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione arriverà in Europa al prezzo compreso tra i 410 e i 430 euro. Ci vorranno 60 euro in più per la versione da 8 GB/256 GB che vede un prezzo tra i 470 e 490 euro.

Il Galaxy A54 che andrà a sostituire il Galaxy A53 nel listino del produttore coreano nella versione 8 GB/128 GB dovrebbe arrivare sugli scaffali dei negozi europei con un prezzo compreso tra 530 e 550 euro. Lo stesso modello avrà anche un versione con più spazio di archiviazione pari a 256 GB. In questo caso il prezzo sarà compreso tra 590 e 610 euro.

Quando è stato lanciato lo scorso anno, giusto per fare un paragone, il Galaxy A53 5G è stato proposto in Italia al prezzo di 469,90 euro per la versione da 6 GB e 128 GB e di 529,90 euro per quella da 8/256 GB. Per quanto riguarda il Galaxy A33 5G, arrivato lo scorso aprile nella sola versione a 6/128 GB, il suo prezzo al lancio era di 389,90 euro.

In totale, se questi prezzi verranno confermati, gli utenti italiani vedranno un aumento di circa 20 euro per Galaxy A34 e di circa 60 euro per Galaxy A54 con 8 GB/256 GB.

Salgono i prezzi ma anche le prestazioni

Ovviamente stiamo parlando di smartphone che non saranno i gemelli di quelli dell’anno scorso, ma al contrario porteranno alcune novità che potrebbero valere l’aumento di prezzo. Ad esempio i nuovi Galaxy adotteranno il nuovo chip Exynos 1380, una versione un po’ più potente e al passo coi tempi rispetto all’Exynos 1280 scelto per i modelli del 2022. Questo dovrebbe essere il SoC destinato ai modelli che vedremo nel mercato europeo, mentre una versione con SoC Mediatek Dimensity 1080 dovrebbe essere destinata ad altri mercati.

Entrambi i modelli avranno la ricarica a 25W ma adotteranno due diverse batterie: 5.000 mAh per il Samsung Galaxy A34 e 5.100 mAh per il Galaxy A54. Per i due modelli è previsto il sistema operativo Android 13 con OneUI 5. Il lancio dovrebbe avvenire nel mese di marzo, almeno secondo le ultime indiscrezioni.