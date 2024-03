Samsung Galaxy A35 è pronto al lancio: cosa sappiamo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il Samsung Galaxy A35 è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del colosso della tecnologia, un dispositivo non ancora confermato ufficialmente ma che, ovviamente, rappresenta l’evoluzione diretta del precedente Samsung Galaxy A34 (in foto), arrivato sul mercato ormai un anno fa.

L’azienda sudcoreana non si è ancora pronunciata riguardo a questo device, ma le indiscrezioni sul web corrono veloci e tra le più interessanti ci sono quelle condivise da Android Headlines in collaborazione con il noto leaker OnLeaks, che ha rivelato praticamente tutto su questo telefono, incluso il (presunto) prezzo all’uscita in Europa.

Se i rumor fossero confermati, sono più che evidenti le affinità col passato, ma ci sono anche parecchie novità interessanti che portano parecchi miglioramenti sul Samsung Galaxy A35, rendendolo un buon medio gamma da tenere in considerazione.

Samsung Galaxy A35: cosa sappiamo

Stando a quanto condiviso da OnLeaks, il nuovissimo Samsung Galaxy A35 ha un display AMOLED che misura 6,6 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un Samsung Exynos 1380 con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD esterna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, le indiscrezioni fanno riferimento a una configurazione con tre fotocamere, con un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore da utilizzare per gli scatti macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Non ci sono conferme sulle opzioni di connettività, ma conoscendo il (probabile) processore in dotazione a questo smartphone sappiamo che c’è sicuramente il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 25 W. Nessuna conferma sul sistema operativo, ma il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato con Android 14 con l’interfaccia utente proprietaria Samsung UI 6.0.

Infine, stando sempre alle indiscrezioni condivise da OnLeaks, sappiamo che il dispositivo è certificato IP67 ed è dunque resistente alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A35: quando esce

Al momento non c’è ancora una data d’uscita per questo nuovo smartphone ma, date le moltissime indiscrezioni al riguardo, non dovrebbe mancare molto alla presentazione ufficiale.

Il precedente Samsung Galaxy A34 è stato rivelato al mondo a marzo 2023, perciò non si esclude che anche per questo modello il colosso della tecnologia possa adottare una strategia simile.

Stando sempre a quanto condiviso da OnLeaks, il device arriverà sul mercato in quattro colorazioni differenti: Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac e Awesome Navy.

Infine il prezzo per l’Europa dovrebbe essere di: