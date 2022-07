Samsung Galaxy A53 5G : crolla il prezzo con l'offerta Amazon

Galaxy A53 5G è uno smartphone di fascia media in piena filosofia Samsung: è un po’ più caro dei concorrenti, ma offre alta qualità di materiali e componenti e la solidità del brand coreano. Oggi, grazie al notevole sconto Amazon, è possibile acquistarlo a molto meno e il giudizio su questo modello, chiaramente, cambia.

Il Samsung Galaxy A53, d’altronde, è un telefono nuovissimo che è arrivato in Italia lo scorso marzo. Ha delle buone fotocamere (ben 4, al posteriore), un chip sufficiente per la maggior parte delle app, una batteria capiente che tiene acceso il telefono anche per due giorni se non viene usato in maniera intensa. In più, l’offerta di Amazon di oggi è relativa a due tagli di memoria (6/128 GB e 6/256 GB) e, quindi, possiamo anche scegliere quale versione comprare: lo pagheremo, in ogni caso, quanto un modello di fascia molto più bassa.

Galaxy A 53: caratteristiche tecniche

Il dello smartphone Samsung Galaxy A53 5G è il processore a otto core Samsung Exynos 1280, abbinato a due tagli di memoria: 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda MicroSD.

Il display da 6,5 pollici è Super AMOLED con risoluzione FHD+ e fino a 800 nit di luminosità. Inoltre, ha la schermatura della luce blu, 120 Hz di frequenza di aggiornamento e protezione Gorilla Glass 5.

Il lato posteriore del telefono ospita 4 fotocamere con il sensore principale da 64 MP con stabilizzatore ottico (OIS), sensore ultra-grandangolo da 12 MP, il sensore di profondità da 5 MP e un sensore macro da 5 MP. Sul lato anteriore trova posto una fotocamera da 32 MP.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 25W. Infine, il sistema operativo è Android 12 interfaccia One UI 4.1.

Galaxy A53: l’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy A53 versione 6/256 GB è in vendita a prezzo di listino a 529,90 euro ma oggi è disponibile su Amazon nel colore Awesome Blue (azzurro chiaro) al prezzo finale di 369 euro (-160,90 euro, -30%).

Samsung Galaxy A53 5G – Versione 6/256 GB – Colore Awesome Blue

La seconda versione del Samsung Galaxy A53 5G in offerta su Amazon ha il taglio di memoria 6/128 GB e il colore disponibile è Awesome Blue (azzurro chiaro). Il prezzo di listino è di 469,90 euro ma oggi il prezzo finale è di 327 euro (-142,90, -30%).

Samsung Galaxy A53 5G – Versione 6/128 GB – Colore Awesome Blue