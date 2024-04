Samsung Galaxy A14 5G, con l'offerta Amazon costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Tra le varie proposte del vastissimo catalogo di Samsung, troviamo una buona varietà di smartphone entry level. Parliamo di prodotti molto semplici e immediati, sviluppati principalmente per quegli utenti che vogliono affidarsi alla qualità del colosso della tecnologia ma senza spendere cifre astronomiche.

Ed è proprio questa la punta di diamante di un low-cost a marchio Samsung: la possibilità di portare a casa un prodotto che costa poco, ma senza rinunciare a tutte le attenzioni che l’azienda sudcoreana mette nei suoi device.

Tra le offerte più interessanti che sicuramente quella per il Samsung Galaxy A14 5G col prezzo di questo device che, grazie ad Amazon, arriva poco sopra i 160 euro toccando il minimo storico.

Samsung Galaxy A14 5G – MediaTek Dimensity 700– Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy A14 5G: scheda tecnica

Lo schermo del Samsung Galaxy A14 5G è un PLS LCD che misura 6,6 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz.

Il processore scelto da Samsung è un MediaTek Dimensity 700 con un solo taglio di memoria a disposizione con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD.

Presente anche la funzionalità RAM Plus che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria interna del device, se disponibile.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8), un sensore per la profondità di campo da 2 MP (ƒ/2.4) e terzo sensore per le macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 13 MP (f/2.0).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6.0.

Samsung Galaxy A14 5G: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy A14 5G è uno smartphone entry level, che punta essenzialmente su un comparto tecnico sempre e concreto, rappresentando la scelta ideale per quegli utenti che hanno bisogno essenzialmente di un device da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Ottimo, insomma per chi cerca un telefono dal prezzo accessibile ma garantito dalla ben nota affidabilità dei prodotti a marchio Samsung.

Di listino per acquistare questo device servono 269,90 euro, ma con l’offerta Amazon si scende fino a 161,80 euro (-40%, -108,10 euro), uno sconto da non sottovalutare che può essere utilizzato per acquistare un buon device ma senza spendere una fortuna.

