Samsung Galaxy A54 5G: primi test per il nuovo medio coreano

Samsung ha in cantiere un nuovo modello di smartphone che andrà ad aggredire la fascia media, ovvero il Samsung Galaxy A54 5G che sarà il successore dell’A53 5G attualmente sul mercato (nel video e nella foto di apertura).

Il nuovo smartphone è apparso nel database di Geekbench e quindi, oltre ad avere un’idea delle prestazioni di questo dispositivo, ora ne conosciamo anche alcune caratteristiche tecniche. Da quel che sappiamo fino ad ora, Samsung Galaxy A54 5G sarà un dispositivo dalle discrete prestazioni, con una fotocamera principale da 50 MP e una capiente batteria. Un ottimo dispositivo da tutti i giorni, quindi, in pieno stile Samsung.

Samsung Galaxy A54: come sarà

Samsung Galaxy A54 è stato testatosu Geekbench con il nome in codice SM-A546B e nei due test che il sito esegue ha raggiunto i 776 punti del benchmark single core e 2.599 punti in quello multi-core. Il precedente A53 5G, per fare un confronto rapido, negli stessi test aveva ottenuto 676 e 1.765 punti.

Il documento riepilogativo delle prestazioni rivela anche i componenti hardware principali che hanno consentito allo smartphone di raggiungere tali punteggi. Il processore è un octa-core e offre una configurazione con 4 core ad alte prestazioni a 2,4 GHz e altri 4 core da 2 GHz, per quando serve risparmiare batteria.

La parte grafica di questo processore è affidata alla GPU Mali G68. Anche se nel documento non si fa riferimento a un modello specifico di SoC, indiscrezioni ci dicono (e i dati tecnici ci confermano) che questo SoC potrebbe essere il nuovo Exynos 1380.

La dotazione di RAM del modello testato è pari a 6 GB ma da alcuni leak parte che questo smartphone verrà proposto anche con 8 GB di RAM. Sicuramente, come riportato da Geekbench, il Samsung Galaxy A54 arriverà con Android 13 con l’interfaccia proprietaria OneUI 5.0.

Altri leak che riguardano il nuovo smartphone di fascia media coreano rivelano che avrà un display da 6,4 pollici con refresh rate pari a 120 Hz, e una fotocamera principale da 50 MP.

La batteria dovrebbe essere da 5.100 mAh, mentre le ricarica, che difficilmente si può definire rapida, dovrebbe attestarsi a 25W.

Galaxy F04 destinato all’India

Oltre al Galaxy A54, è apparso su Geekbench anche un altro modello, che secondo i soliti ben informati dovrebbe essere il Galaxy F04. Dalla lettera F nel nome del modello si evince che questo sia destinato solo al mercato indiano, e per la precisione in esclusiva per il rivenditore Flipkart.

Il modello, destinato alla fascia bassa, monta un SoC MediaTek Helio P35 con GPU PowerVR Rogue GE8320. La dotazione di RAM è di soli 3 GB e arriverà con Android 12. I test deludenti recitano 163 punti per il benchmark sigle core e 944 punti in quello multi-core.