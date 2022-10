Samsung Galaxy A54 avrà una fotocamera diversa: sarà migliore?

Mancano ancora diversi mesi al lancio, ma poiché è un modello molto atteso sul mercato, già abbiamo i primi rumor su Samsung Galaxy A54. Il nuovo smartphone medio coreano, infatti, è già oggetto di diverse indiscrezioni alcune delle quali riguardano il comparto fotografico.

Mentre tra Galaxy A52 e Galaxy A53 non c’è alcuna differenza di fotocamere, sembrerebbe che con il nuovo modello Samsung abbia intenzione di cambiare componenti. Il sensore principale, in particolare, sarebbe molto diverso.

Galaxy A54: la fotocamera

Sia il Samsung Galaxy A52 che il Galaxy A53 hanno la stessa configurazione di sensori fotografici posteriori:

principale da 64 MP, f/1.8, grandangolo con OIS

ultragrandangolare da 12 MP, f/2.2

macro da 5 MP, f/2.4

sensore di profondità da 5 MP, f/2.4

Questa configurazione permette di scattare foto e girare video assolutamente di buona qualità, anche se molto lontani da quelli che si possono ottenere coi top di gamma della serie Galaxy S. Ma squadra che vince, ogni tanto, si cambia: Galaxy A54 potrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 50 MP.

Meno megapixel, però, non per forza vorranno dire meno qualità. Anzi: l’ipotesi in campo è quella che il sensore principale di Galaxy A54 sia lo stesso usato per la fotocamera secondaria grandangolare di Galaxy S22 e Galaxy S22+, gli ultimi flanghisp della compagnia.

Il Galaxy A54, inoltre, dovrebbe eseguire sin da subito Android 13 con interfaccia One UI 5.1; per quanto riguarda il processore, ci aspettiamo che il dispositivo sotto il cofano ospiti il processore Samsung Exynos 1380.

Galaxy A54: prezzo e disponibilità

Il Galaxy A54 dovrebbero arrivare poco dopo il lancio della serie top di gamma Galaxy S23 di Samsung, cioè all’inizio del 2023. Il telefono approderà quasi certamente sul mercato europeo, dove sono già arrivati i suoi predecessori.

Per quanto riguarda il prezzo non sono ancora emerse indicazioni, ma il Galaxy A53 con 128 GB di spazio di archiviazione costa 469 euro di listino.