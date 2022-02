Samsung Galaxy A73, A53, A33 e A23: come saranno i nuovi medi coreani

Per chi non aspetta altro che i nuovi smartphone di fascia media di Samsung arriva un’ottima notizia: il lancio della nuova gamma Galaxy A è in vicinissima. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi Galaxy A73, Galaxy A53, Galaxy A33 e Galaxy A23 del colosso sudcoreano? Che, certamente, saranno dei device dal prezzo interessante e dalle buone prestazioni.

In effetti, sembra che i prossimi medi di gamma di Samsung dovrebbero essere presentati tra un paio di mesi. I telefoni in arrivo sono quattro e pare che saranno dotati tutti della connettività di quinta generazion 5G. A svelare dei dettagli succulenti sugli attesi device è il noto tipster Shadow_Leak che ha rivelato non poche informazioni su come sarà lo schermo, il comparto fotografico, la batteria e anche il chipset che i Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G avranno sotto il cofano. Ricordiamo che gli attesi terminali dell’azienda asiatica si accoderanno alla già corposa serie Galaxy A (A13 5G, Galaxy A03, Galaxy A03s e Galaxy A03 Core), annunciati alla fine dello scorso anno.

Galaxy A33 5G e Galaxy A23 5G: come saranno

Il modello A33 5G, stando a Shadow_Leak, disporrà di un pannello AMOLED da 6.4 pollici FullHD+ e conterà sul chip Dimensity 720 di Mediatek. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sembra che sul retro del Galaxy A33 5G saranno posizionate quattro cam, 48+8+5+2 MP, mentre sarà una cella da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 15 W a dare la carica al telefono.

Il Galaxy A23 5G, invece, offrirà un display IPS LCD da 6.6 pollici FullHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Saranno quattro gli obiettivi presenti sul retro, 50+8+2+2 MP, mentre a bordo ci sarà il SoC Dimensity 700 di Mediatek. Infine la batteria, che sarà probabilmente da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 15 W.

Sia il Galaxy A33 5G che il Galaxy A23 5G dovrebbero contare sul sistema operativo Android 11.

Samsung Galaxy A73 5G e Galaxy A53 5G: come saranno

Innanzitutto, il leaker afferma che entrambi i modelli arriveranno con Android 12. Passando alle specifiche individuali, il Samsung Galaxy A73 5G dovrebbe vantare uno schermo AMOLED da 6.7 pollici FullHD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Se sotto il cofano troveremo il chipset Snapdragon 750G di Qualcomm, è sul piano fotografico che questo telefono potrebbe destare maggiore attenzione: l’A73 dovrebbe offrire quattro fotocamere con la principale da 108 MP (le altre tre da 12 MP, 8 MP e 2 MP). Per quanto riguarda la batteria, il telefono conterà su una cella da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Infine, Samsung dovrebbe lanciare tra poche settimane anche l’A53 5G con un display AMOLED da 6.52 pollici FullHD+ con refresh rate fino a 120 Hz. Sotto il cofano troveremo, probabilmente un chip targato Samsung e nello specifico l’Exynos 1200.

Ottima anche per il Galaxy A53 5G dovrebbe essere la configurazione fotografica, che dovrebbe comportare quattro obiettivi con il principale da 64 MP e gli altri da 12 MP + 5 MP + 5 MP. La cella anche in questo caso sarà da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Prezzi e disponibilità

Samsung potrebbe presentare i suoi Galaxy A73, A53, A33 e A23 tra un paio di mesi, mentre per quanto riguarda i prezzi, al momento non sono emerse informazioni.