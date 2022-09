Questi Samsung Galaxy vanno aggiornati subito

Non a caso, Samsung si è guadagnata la reputazione di uno dei migliori produttori di dispositivi Android, per quanto riguarda la tempestività con cui rilascia gli aggiornamenti per i suoi dispositivi. L’ultimo riguarda la patch di sicurezza per settembre 2022 ed è già in distribuzione per un cospicuo numero di smartphone e tablet della gamma Galaxy.

I telefoni interessati, data l’importanza dell’update, vanno aggiornati subito per non incorrere in problemi e bug ulteriori. Il colosso sudcoreano ha sistema una serie considerevole di vulnerabilità, ed effettuare l’aggiornamento non può che giovare alla "salute" dei dispositivi coinvolti, nonché all’esperienza dell’utente.

Aggiornamenti Samsung: quasi obbligatori

L’azienda asiatica ha riferito che l’aggiornamento di sicurezza di settembre 2022 include correzioni per 24 vulnerabilità: 21 con priorità alta e tre di media entità. Il gigante dell’elettronica ha risolto i bug di sicurezza, compresi quelli che permettevano ad un eventuale hacker di scalare i privilegi dello smartphone (e prenderne così il controllo) e, persino, di fare chiamate di emergenza fasulle.

Si tratta, quindi, di aggiornamenti quasi obbligatori: se si rifiuta di installarli, infatti, si rischia veramente grosso.

Patch della sicurezza settembre 2022: telefoni e build

Gli smartphone del colosso sudcoreano già in aggiornamento sono molti, sia top di gamma che medi. Tra i top ci sono:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Tra gli smartphone medi, invece, c’è il Galaxy A52s 5G.

Come aggiornare i Samsung

Come tutti gli aggiornamenti di Android e delle patch di sicurezza, sui Samsung Galaxy è quasi tutto automatico e "Over the Air" (OTA). Non è da escludere che il vostro Galaxy sia stato già aggiornato senza che voi lo sappiate.

Per verificare che l’ultimo aggiornamento OTA disponibile sia stato effettivamente installato, o per installarlo se non lo è, basta aprire l’app Impostazioni, fare tap sulla voce "Aggiornamento software" e, se sono disponibili aggionramenti, scegliere "Scarica e installa".