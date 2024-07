Questo famoso Samsung non sarà più aggiornato: cambiatelo subito

Un altro "vecchio" telefono Samsung entra nella lista di quelli obsoleti: non verrà più aggiornato, quindi diventerà pericoloso usarlo per andare su Internet

Fonte foto: Samsung

Gli smartphone Samsung, e in generale un po’ tutti i prodotti del colosso sudcoreano, sono famosi per l’ottima qualità costruttiva e per le schede tecniche sempre molto ben equilibrate. Due caratteristiche che permettono a questi device di durare a lungo, spesso molto di più della media degli altri prodotti simili per prezzo e caratteristiche.

Per alcuni clienti Samsung, però, è arrivato il momento di riporre il loro telefono nel cassetto, o di darlo in permuta per comprare un nuovo modello. Anche se il vetro a protezione dello schermo è intatto, la batteria regge ancora bene e anche se non si ha bisogno di maggiori prestazioni, infatti, chi oggi ha e usa un Samsung Galaxy A21s dovrebbe smettere di usarlo.

Samsung Galaxy A21s non verrà più aggiornato

Samsung Galaxy A21s è stato lanciato a maggio 2020 al prezzo di listino di 209 euro, con Android 10 preinstallato con interfaccia personalizzata Samsung One UI 2.0. All’epoca Samsung prometteva per questo modello 2 aggiornamenti del sistema operativo Android e 4 anni di patch di sicurezza.

E ha mantenuto la promessa: Samsung Galaxy A21s è oggi aggiornato ad Android 12, con One UI 4.1, e ha ricevuto le patch di sicurezza fino a poche settimane fa. D’ora in poi non ne riceverà altre e ciò lo fa rientrare ufficialmente nella lunga lista dei dispositivi Samsung obsoleti, con tutte le conseguenze del caso.

Poiché all’epoca era uno dei telefoni Samsung più economici, il Galaxy A21s ha goduto di un discreto successo di pubblico. Cosa che comporta il fatto che, oggi, in giro per il mondo ci sono milioni di telefoni che non andrebbero più usati.

Samsung obsoleti: perché non vanno usati

Esattamente come per tutti i telefoni, i tablet e gli altri dispositivi connessi a Internet che non vengono più aggiornati dai rispettivi produttori, anche Samsung Galaxy A21s diventerà a breve un telefono pericoloso da usare.

Il motivo è semplice: gli aggiornamenti mensili vengono rilasciati da Google, e poi personalizzati e distribuiti da Samsung e tutti gli altri brand, per risolvere tutte le falle di sicurezza che vengono scoperte nel tempo. Se un dispositivo non viene più aggiornato con le patch di sicurezza, quindi, è "coperto" fino alle vulnerabilità scoperte al tempo dell’ultimo update.

Se il giorno dopo salta fuori un nuovo bug di sicurezza, magari pericolosissimo, quel telefono non verrà mai protetto. Quindi un hacker potrà sfruttare il nuovo bug per attaccare il telefono obsoleto, per installare un virus, per rubare dati personali.

Con cosa cambiare Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s è stato un dispositivo di fascia bassa, dedicato a chi voleva un buon telefono, di un brand affidabile, ma non voleva spendere molto.

L’aggiornamento naturale per questo prodotto, per restare in casa Samsung, è il recente Samsung Galaxy A25 5G, sul mercato da dicembre 2023 e uscito con Android 14 e interfaccia utente One UI 6.0.

Nonostante si tratti di un prodotto di fascia medio-bassa, Samsung garantisce al Galaxy A25 5G ben 4 aggiornamenti maggiori di Android (quindi fino ad Android 18) e 5 anni di patch di sicurezza (quindi fino a dicembre 2028).

Il prezzo di listino di Galaxy A25 5G è nettamente più alto rispetto al prezzo di lancio di Galaxy A21s, pari a 299,90 euro. In realtà, però, il prezzo su strada è molto più basso: su Amazon, presso venditori terzi, lo si trova già a meno di 170 euro per la versione 6/126 GB.

Samsung Galaxy A25 5G – Versione 6/128 GB

In alternativa, chi può spendere di più può acquistare la versione 8/256 GB venduta e spedita da Amazon, a meno di 230 euro.

Samsung Galaxy A25 5G – Versione 8/256 GB