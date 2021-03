Gli auricolari Galaxy Buds 2 di Samsung potrebbero arrivare presto e stavolta a lasciar sfuggire un’indiscrezione è la stessa azienda sudcoreana. Nel codice dell’app Galaxy Weareble, che supporta tutti i dispositivi indossabili di Samsung, è apparso anche il nome dei prossimi auricolari in lavorazione.

Le Galaxy Buds 2 saranno il quinto paio di auricolari wireless targati Samsung della serie Galaxy Buds, dopo i modelli Galaxy Buds, Galaxy Buds+, Galaxy Buds Live e Galaxy Buds Pro. La scoperta del nuovo device wearable si deve al sito Android Police, che ha analizzato il codice dell’app e ha scoperto il riferimento e il nome delle nuove cuffie. Al momento non ci sono indiscrezioni sulle caratteristiche, ma sembra che le Galaxy Buds 2 saranno dotate della comoda funzione che permette di passare velocemente da un dispositivo a un altro, ad esempio passare dall’ascolto della smart TV al rispondere a una telefonata dallo smartphone in modo rapido.

Galaxy Buds 2: Samsung le svela per errore

A confermare che un nuovo paio di auricolari della serie Galaxy Buds sono in lavorazione è stata la stessa Samsung, molto probabilmente per errore. Nel codice dell’app Galaxy Wearable, che rappresenta l’hub per tutti i device wearable dell’azienda sudcoreana, è stato trovato un chiaro riferimento a un nuovo dispositivo, chiamato proprio Galaxy Buds 2. I nuovi auricolari amplieranno così l’offerta di Samsung, andando ad aggiungere un nuovo dispositivo nella sfida con gli AirPods di Apple.

Galaxy Buds 2: quale funzione non mancherà

Ad accorgersi del nome degli auricolari presente nell’APK dell’app è stato Android Police, che analizzando il codice ha scoperto come i futuri auricolari saranno dotati di una funzione molto interessante: la possibilità di connettersi a più dispositivi, proprio come per i Galaxy Buds Pro presentati lo scorso 15 gennaio e i Galaxy Buds+ sul mercato dal 2020. Gli utenti potranno così fare un rapido switch della connessione Bluetooth tra device diversi, ad esempio tra uno smartphone e un tablet. Il passaggio poi sarà ancora più veloce se tutti i dispositivi fanno parte dell’ecosistema Samsung.

Quali Galaxy Buds andranno in "pensione"

I nuovi auricolari in arrivo, probabilmente entro la fine di quet’anno, potrebbero avere diverse funzionalità aggiuntive, una durata della batteria migliore e una qualità audio eccellente. Le Galaxy Buds 2 potrebbero posizionarsi nella fascia di prezzo inferiore ai Galaxy Buds Pro appena lanciati, anzi è molto probabile che prenderanno il posto dei due modelli precedenti: i Galaxy Buds e Buds+, arrivati sul mercato rispettivamente nel 2019 e nel 2020. La serie di auricolari Bluetooth Samsung comincia infatti a diventare piuttosto affollata ed è probabile che l’azienda sudcoreana, in vista di un nuovo lancio di prodotti, potrebbe deciderne di mandare alcuni in "pensione".

