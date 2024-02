Samsung Galaxy Buds FE, le cuffiette di qualità in super offerta

Fonte foto: Samsung

Tra i device più recenti presentati da Samsung ci sono i Galaxy Buds FE, la Fan Edition degli auricolari del colosso sudcoreano caratterizzati da un ottimo rapporto qualità prezzo. A fronte di una elevata qualità costruttiva e di molte funzioni da auricolari di fascia alta, infatti, le Galaxy Buds FE hanno un prezzo accessibile a molti utenti e, in questo momento, possono essere acquistate in super offerta su Amazon con uno sconto che le rende ancor più attraenti rispetto ai tantissimi auricolari concorrenti.

Samsung Galaxy Buds FE: scheda tecnica

Le Samsung Galaxy Buds FE sono cuffie in-ear, quindi con gommino che entra nell’orecchio. Sono leggere e compatte, comode anche se indossate per diverse ore grazie alla qualità dei materiali.

Per quanto riguarda il design, spicca sicuramente la presenza delle Wing Tip, una sorta di aletta di forma allungata che consente di ancorare gli auricolari all’orecchio, garantendo un maggiore comfort e una migliore stabilità anche se si usano le cuffiette mentre si fa sport.

Le Samsung Galaxy Buds FE sono dotate di Cancellazione attiva del rumore (ANC) che, tramite i microfoni integrati e gli algoritmi sviluppati da Samsung, elimina i rumori ambientali. C’è anche la modalità Ambient sound (la classica modalità Trasparenza) che, invece, permette di percepire i suoni circostanti anche senza togliere le cuffie.

Altra caratteristica interessante è la piena compatibilità con l’assistente vocale Bixby, che consente di gestire il device utilizzando i comandi vocali se si ha uno smartphone Samsung.

Connettendo le cuffiette a uno smartphone compatibile (tramite Bluetooth 5.2) si possono gestire tutte le funzioni offerte tramite l’app Galaxy Wearable. Dall’applicazione di può utilizzare anche la funzione Smarrito per aiutare il proprietario a ritrovare gli auricolari e inviare a chi li trova (e li utilizza) tutte le informazioni di contatto necessarie per la restituzione. Oltretutto, allontanandosi dal raggio d’azione del Bluetooth, le cuffie invieranno allo smartphone dell’utente una notifica, per evitare di dimenticarle a casa.

Le cuffiette Samsung hanno anche un’area sensibile al tocco, che può essere utilizzata, ad esempio, per mandare avanti un brano, metterlo in play o in pausa oppure rispondere a una chiamata e riattaccare. C’è anche un sensore di prossimità che rileva quando un auricolare viene allontanato dall’orecchio e mette in pausa il contenuto in riproduzione.

L’autonomia dichiarata è di 8,5 ore di ascolto per i soli auricolari, e sale a 30 ore utilizzando anche la custodia di ricarica (tenendo l’ANC disattivato). Con la cancellazione del rumore attiva, invece, si scende a 6 ore per le cuffie e a 21 ore con la carica aggiuntiva della custodia.

Samsung Galaxy Buds FE: l’offerta su Amazon

Le Samsung Gaalxy Buds FE sono gli auricolari meno costosi della gamma Samsung, la soluzione perfetta per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di un dispositivo di alta qualità ma non vuole spendere troppo.

Il prezzo di listino è di 109 euro, che non sono tanti se consideriamo le molte funzioni disponibili e la qualità (e la garanzia) offerti da Samsung. In ogni caso, con l’offerta Amazon attualmente in corso, il prezzo scende a 69,99 euro (-36%, -39,01 euro) e il rapporto qualità-prezzo delle Samsung Galaxy Buds FE diventa persino più alto.

