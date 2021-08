Samsung Galaxy Buds2: le cuffiette premium per tutti

Insieme ai due pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 e ai due smartwatch Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, nel corso dell’evento Unpacked di oggi Samsung ha ufficializzato i nuovi Galaxy Buds 2, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore.

Che a differenza di quanto avrebbe potuto pensare qualcuno non vanno a sostituire gli esistenti Galaxy Buds Live o i Galaxy Buds Pro, piuttosto vanno ad affiancarsi nel tentativo di ampliare l’offerta di Samsung in termini di auricolari TWS con cancellazione del rumore. I Galaxy Buds 2 sono stati pensati dai progettisti per rendere al meglio durante l’ascolto musicale e le sessioni di lavoro, attività che grazie alla cancellazione attiva dei rumori ambientali potenzialmente possono essere svolte davvero ovunque, anche nei luoghi più affollati. Samsung li ha predisposti affinché l’utente possa decidere di impostare la cancellazione dei rumori su tre diversi livelli di intensità, in modo da adeguare la soppressione a seconda delle esigenze e di quanto si vuole rimanere coscienti di ciò che accade intorno.

Galaxy Buds 2, caratteristiche tecniche

I Samsung Galaxy Buds integrano altoparlanti a due vie composti da woofer e tweeter per riprodurre nel modo più accurato possibile sia le frequenze alte che quelle basse, e si può immaginare che Samsung abbia fatto di tutto per “dosare" nella giusta maniera le frequenze medie, che in alcuni modelli possono risultare invasive e preponderanti.

Ciascun auricolare integra la bellezza di tre microfoni, due esterni e uno interno così da riconoscere, con i primi, gli elementi di disturbo per la conversazione come il traffico o il vento, mentre con quello interno viene riconosciuta la voce di chi parla per isolarla meglio dal resto. C’è anche un chip apposito per rendere il tutto possibile, che Samsung chiama Voice Pickup Unit (VPU).

Ci sono una serie di sensori (accelerometro, giroscopio, di prossimità e Hall) oltre alle superfici touch che consentono di comandarne le funzionalità. Ciascun auricolare ha una batteria da 61 mAh mentre la custodia di ricarica ne contiene una da 472 mAh. La custodia possiede la ricarica senza fili (wireless, standard Qi), mentre con appena cinque minuti di ricarica degli auricolari nella custodia si guadagna energia a sufficienza per un’ora di riproduzione musicale.

Il tutto consente di arrivare ad un’autonomia in riproduzione fino a 5 ore con la batteria dei soli auricolari e cancellazione del rumore attiva (ANC), fino a 20 ore includendo la “riserva energetica" garantita dalla custodia di ricarica; con ANC spenta si toccano le 7,5/29 ore. In conversazione invece i valori calano in modo non trascurabile: 3,6/13 ore con ANC attiva, 3,9/14 ore con ANC spenta. Il Bluetooth è in versione 5.2.

Dimensioni di 17 x 20,9 x 21,1 mm per 5 g gli auricolari, di 50 x 27,8 x 50,2 mm per 41,2 g la custodia di ricarica.

Galaxy Buds 2, disponibilità, prezzi e promozioni

I Samsung Galaxy Buds 2 costano 149 euro. Tre le colorazioni: Black, White, Olive Green, Lavender. Grazie alla promozione di lancio, acquistandole entro il 5 settembre si ha diritto ad un buono dal valore immediato di 50 euro.

Le nuove cuffiette wireless di Samsung sono già su Amazon.