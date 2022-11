Samsung Galaxy M54 5G sta arrivando: come sarà

Samsung si appresta a lanciare un nuovo modello della fortunatissima serie Galaxy M, una delle più equilibrate per rapporto prezzo-caratteristiche tra quelle presenti sul mercato. Il prossimo modello sarà il Samsung Galaxy M54 5G, successore del Galaxy M53 5G (in foto di apertura) di fascia media basato su chip MediaTek Dimensity 900. L’M54 5G è stato già avvistato sulla piattaforma di benchmarking online Geekbench, dalla quale emergono alcune specifiche tecniche di questo modello.

Samsung Galaxy M54 5G, nuovo SoC

Dai test di Samsung Galaxy M54 5G su Geekbench arrivano le prime conferme sulle specifiche tecniche, e già ci sono delle novità. Secondo precedenti indiscrezioni il Galaxy M54 5G doveva essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888, top di gamma del 2021.

Tuttavia, l’elenco con le specifiche tecniche di Geekbench mostra che lo smartphone testato utilizza un nuovo SoC Exynos di Samsung, di fascia media, ben più credibile. Sempre dall’elenco si evince che la scheda madre ha il nome in codice "s5e8835": questo modello è nato per ospitare il SoC Exynos 1380 che quindi dovrebbe essere quello scelto da Samsung per il suo nuovo M54 5G.

Il modello testato da anonimi (cioè dai tecnici Samsung, come è logico supporre) su Geekbench è dotato di 8 GB di RAM, ma lo smartphone potrebbe avere altre opzioni di memoria al momento del lancio, forse anche una da 6 GB. Nulla si sa sullo spazio di archiviazione, ma è da supporre una capienza di almeno 128 GB e una probabile versione con 256 GB.

In termini di software, il prossimo smartphone di fascia media di Samsung funzionerà con il sistema operativo Android 13 con interfaccia utente OneUI 5.0.

Con la suddetta configurazione, il successore del Galaxy M53 5G ha ottenuto punteggi abbastanza buoni: rispettivamente 750 punti nei test single-core e 2.696 punti nel test multi-core di Geekbench.

Galaxy M54 5G: le altre caratteristiche

Secondo altre indiscrezioni e fughe di notizie, il Samsung Galaxy M54 5G dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Nel centro dello schermo ci sarà un foro per ospitare la fotocamera per i selfie.

Pare che questo smartphone arriverà con un sensore fotografico principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 5 MP, oltre alla fotocamera da 32 MP anteriore. Lo smartphone, dovrebbe infine disporre di un’enorme batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica a 25W.

Galaxy M54 5G: quando arriva

Per vedere Samsung Galaxy M54 5G sugli scaffali è quasi certo che bisognerà attendere il prossimo anno, in attesa di capire se Samsung lo proporrà in determinati Paese o in tutto il mondo.

L’attuale Galaxy M53 5G è in vendita anche in Italia, dove nel recente passato sono arrivati anche altri modelli della gamma Galaxy M, decisamente apprezzata nel nostro Paese.