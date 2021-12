Samsung Galaxy S21 FE, il prezzo europeo sarà questo

L’infinito capitolo Samsung Galaxy S21 FE sta per volgere al termine. Il lancio del Fan Edition di Samsung quest’anno si è rivelato più difficile che mai, ma adesso, dopo mille peripezie, dovremmo finalmente esserci. Ed è per questo che le indiscrezioni si fanno sempre più accurate anche in merito ai prezzi.

Secondo le informazioni ottenute da winfuture.de, Galaxy S21 FE avrà un prezzo di listino in Europa più competitivo di quanto si ipotizzasse nelle settimane passate, quando il timore generato dai rumor era che il Fan Edition di Samsung costasse più dei prezzi attuali di Galaxy S21 “standard". Se così fosse stato, intuitivamente Galaxy S21 FE sarebbe stato tagliato fuori dal fratello che ha esordito a inizio 2021 con un prezzo di listino elevato (oltre 800 euro) ma che nel corso dei mesi è stato – come tutti gli smartphone – oggetto di svalutazione. Oggi ne si porta uno a casa intorno ai 700 euro, e talvolta scende anche al di sotto di questa cifra.

Samsung Galaxy S21 FE, il prezzo europeo

Se Samsung Galaxy S21 FE esordisse a gennaio con delle caratteristiche simili a quelle di S21 “standard" ma con un prezzo di listino superiore, di fatto sarebbe tagliato fuori dal mercato.

Samsung ne è cosciente e secondo winfuture.de avrebbe adeguato il prezzo di listino: Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare in Germania a 649 euro per la variante da 128 GB di spazio di archiviazione e a 699 euro per quella con il doppio della memoria interna, 256 GB.

Probabile che i prezzi italiani siano poco più alti (10 o 20 euro in più) a causa della maggiore tassazione, ma i colleghi affermano che comunque i prezzi di Galaxy S21 FE in Europa dovrebbero essere circa quelli, quindi il Fan Edition di Samsung avrebbe prezzi piuttosto competitivi già al momento del lancio, previsto per gennaio 2022.

Samsung Galaxy S21 FE, cosa attendersi

Sulle specifiche di Samsung Galaxy S21 FE sono girate parecchie voci nei mesi scorsi, grazie alle quali possiamo già tracciare un quadro di come sarà lo smartphone “dei fan". L’azienda potrebbe riproporre l’avvicendamento tra il chip migliore della sua divisione, l’Exynos 2100, e quello migliore prodotto da Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1.

A bordo dovrebbe esserci un ampio schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, sufficienti a custodire i ricordi catturati con le fotocamere. Se ne prevedono tre al posteriore, le stesse di Galaxy S21 e Galaxy S21+: principale da 12 MP, ultra grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x.

Completano il quadro il lettore di impronte sotto lo schermo, audio con supporto a Dolby Atmos, la certificazione IP68 contro acqua e polvere e una batteria che dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica rapida a 25 watt e supporto a ricarica inversa.