Brutte notizie per chi aspetta Samsung Galaxy S21 FE

Le ultime indiscrezioni riguardanti Galaxy S21 FE non inducono all’ottimismo e il nuovo smartphone potrebbe avere un prezzo ben al di sopra delle aspettative. Dovrebbero mancare soltanto pochi giorni al debutto di questa Fan Edition, che dovrebbe essere presentata da Samsung nel corso del CES 2022 di Las Vegas che si terrà dal 5 all’8 gennaio.

Sembrano, infatti, trovare conferma i prezzi che erano trapelati la settimana scorsa sul sito irlandese di Samsung, con una differenza di circa dieci euro per il mercato francese. Inoltre, il dispositivo potrebbe essere già in vendita nel paese all’inizio del nuovo anno, mentre non ci sono ancora informazioni per quanto riguarda l’Italia. La scheda tecnica dello smartphone dovrebbe essere già ben delineata e, salvo caratteristiche particolari e innovative svelate da Samsung in occasione della sua presentazione, si tratterà di un modello “obsoleto" venduto allo stesso prezzo dei top di gamma del 2022. Una strategia, francamente, incomprensibile.

Samsung Galaxy S21 FE, disponibilità e prezzo

Le nuove informazioni pubblicate dal leaker @OnLeaks su Twitter non inducono all’ottimismo riguardo al prezzo di Galaxy S21 FE. Secondo una fonte del noto leaker, lo smartphone verrà commercializzato in Francia a partire dal 4 o dall’11 gennaio nelle varianti con 128 e 256 GB di memoria interna, a 759 euro ed 829 euro rispettivamente.

Non si tratta certo di cifre accessibili a tutti e il suo prezzo potrebbe non discostarsi molto da quello dei top di gamma del 2022 che utilizzeranno processori di nuova generazione. Uno su tutti: Xiaomi 12, appena presentato in Cina e previsto in Italia per febbraio con prezzi simili. Samsung Galaxy S21 FE sarà presentato ufficialmente nel corso del CES 2022, evento sulla tecnologia che si svolgerà in modalità mista – virtuale e in presenza – nei primi giorni del nuovo anno.

L’azienda coreana dovrà impegnarsi per convincere gli scettici (che, dopo mille rinvii, sono ormai tanti) ad acquistare il dispositivo a questi prezzi e dovrà farlo puntando su delle caratteristiche particolari, che renderebbero la nuova Fan Edition un pezzo unico. Dobbiamo ancora scoprire se e quando Galaxy S21 FE arriverà in Italia, ma soprattutto quale potrebbe essere il suo costo nel nostro paese.

Samsung Galaxy S21 FE, com’è fatto

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, lo smartphone dovrebbe fare uso di un display Dynamic AMOLED da 6,4 o 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di sblocco tramite impronta digitale integrato. La configurazione dovrebbe essere punch-hole, con una fotocamera selfie da 32 megapixel all’interno del foro al centro dello schermo.

Per quanto riguarda l’hardware, Samsung Galaxy S21 FE potrebbe affidarsi al Qualcomm Snapdragon 888 (chipset top di gamma del 2021) o al processore proprietario Exynos 2100 – che ha prestazioni simili – in base al mercato di destinazione. Ad accompagnarlo troveremmo 6 e 8 GB di memoria RAM, con 128 e 256 GB di spazio di archiviazione rispettivamente. La batteria potrebbe avere una capacità da 4.500 mAh e supportare la ricarica cablata a 25 Watt e quella senza fili a 15 Watt.

Stando alle ultime indiscrezioni, il comparto fotografico sarebbe costituito da tre sensori: principale e ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x.