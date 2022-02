Samsung Galaxy S22 è in arrivo, ma non per tutti

La nuova serie Samsung Galaxy S22 arriva a giorni? Frenate gli entusiasmi: si annuncia già il primo ritardo per l’arrivo sul mercato dei top di gamma 2022 del gigante sudcoreano. Salta, dunque, per alcuni modelli, il lancio dopo il Galaxy Unpacked 22 previsto per il 9 febbraio alle ore 20:00, sebbene restino attivi i preordini su tutta la serie.

L’indiscrezione proviene da Jon Prosser, creatore di FrontPageTech, che su Twitter annuncia: “Cattive notizie. Mi giungono voci che a causa di problemi con la catena di approvvigionamento la gamma Galaxy S22 ha subito una piccola battuta d’arresto“. A cosa si riferisce il leaker? Sembrerebbe che a causa dell’ormai famigerata crisi dei chip la casa sudcoreana avrebbe deciso di confermare la commercializzazione immediata del solo Galaxy S22 Ultra, ossia il più costoso dell’intera gamma, ma di posticipare quella di Galaxy S22 standard e Galaxy S22+, i due modelli più “economici“.Già alcuni giorni fa un altro leaker, Roland Quandt, scriveva su Twitter: “Chi ha detto che i Samsung Galaxy S22 sarebbero stati meno cari, non ha pensato al Covid, alla carenza dei semiconduttori e all’inflazione“.

Samsung S22 Ultra, caratteristiche tecniche

Considerata la scarsità di approvvigionamento di alcune componenti, quale modello della gamma S22 portare sul mercato per primo? I sudcoreani non hanno dubbi: l’S22 Ultra, il più costoso della serie.

Più costoso ma anche più potente e dotato: processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, o Samsung Exynos 2200, da 8 a 12 GB di RAM e da 128 a 512 GB di spazio di archiviazione, pennino S-Pen per racogliere l’eredità della serie Galaxy Note, display Super AMOLED di 6,8 pollici a 120 Hz adattivi LTPO.

Secondo gli ultimi rumor la fotocamera posteriore sarebbe composta da quattro sensori, con la riproposizione sul lato posteriore del sensore primario da 108 MP, già visto nel Samsung Galaxy S21 Ultra.

I prezzi dei nuovi Samsung S22

Secondo Prosser, quindi, tutti e tre i dispositivi saranno presentati il 9 febbraio, ma non tutti e tre arriveranno insieme sul mercato:

Galaxy S22 Ultra erriverà il 25 febbraio

Galaxy S22 ed S22+ arriveranno l’11 marzo

Chiariamo subito che tutti e tre i modelli saranno molto cari, anche se il prezzo (al momento solo stimato e non confermato) non sarà lontano da quello della serie S21: