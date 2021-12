Samsung è in ritardo: quando arriverà Galaxy S22

Le ultime indiscrezioni di Sammobile, sito solitamente molto affidabile e specializzato in prodotti Samsung, in merito alla data di debutto della nuova serie Galaxy S22 non sono votate all’ottimismo e lasciano presagire possibili ritardi. I rumor sembrerebbero provenire direttamente dalla Corea del Sud e riguarderebbero dei problemi rilevati nella catena di approvvigionamento. La crisi dei chip, si sa, non guarda in faccia a nessuno.

Ciò potrebbe portare alla cancellazione delle date che Samsung aveva pianificato per il mese di febbraio, con la presentazione dei nuovi flagship dell’azienda rinviata di circa un mese rispetto a quanto inizialmente stabilito. In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte del colosso coreano, possiamo soltanto fare ipotesi e prendere con le pinze ogni indiscrezione che trapela in rete. Da parte di Samsung sono previsti ben tre modelli, ciascuno dotato di caratteristiche esclusive, nonché di un comparto fotografico molto avanzato. Molto attesi sono anche i debutti di Snapdragon 8 Gen 1 ed Exynos 2200.

Samsung Galaxy S22, quando arriverà

Secondo le ultime informazioni, il top di gamma dell’azienda avrebbe dovuto essere presentato l’8 febbraio per poi arrivare sul mercato dieci giorni dopo, ovvero il 18 febbraio. Al momento questa ipotesi appare irrealistica e tali date potrebbero subire un significativo ritardo: i più ottimisti parlano di una o due settimane, qualcun altro ritiene che l’evento potrebbe essere posticipato addirittura a marzo.

Non si tratterebbe del primo rinvio da parte di Samsung, con Galaxy S21 FE che ha subito – e sta continuando a subire – all’incirca la stessa sorte. È difficile dire se si tratti ancora, o solo, di un problema relativo allo shortage dei chip, che ha già causato la cancellazione della famosissima serie Galaxy Note.

Per rimediare, Samsung ha intenzione di lanciare un Galaxy S22 Ultra, che ne raccoglierebbe l’eredità adottando la S Pen e specifiche tecniche molto avanzate.

Samsung Galaxy S22, come sarà

Inizialmente, la compagnia coreana dovrebbe presentare almeno due versioni, Galaxy S22 e Galaxy S22+, con quest’ultimo lievemente più grande. In particolare, la versione base potrebbe contare su un display con diagonale compresa fra 6,06 e 6,1 pollici, mentre la versione Plus farebbe affidamento su un pannello di 6,5-6,6 pollici. La frequenza di aggiornamento dovrebbe essere su entrambi molto elevata e raggiungere il valore di 120 Hz.

La serie S22 di Samsung dovrebbe introdurre miglioramenti significativi dal punto di vista fotografico, con l’adozione di una tecnologia in stile iPhone Pro Max, che fa uso dei movimenti dei sensori per stabilizzare l’immagine. A tutto ciò dovrebbe aggiungersi il contributo del produttore giapponese Olympus. Troveremmo un obiettivo principale da 50 megapixel ed un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Per quanto riguarda il resto dell’hardware, invece, dovremmo trovare due soluzioni in base al mercato di destinazione: Snapdragon 8 Gen 1 in un caso (di sicuro negli USA) e chipset proprietario Exynos 2200 nell’altro (probabilmente in Europa). Le batterie di Samsung Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra dovrebbero essere rispettivamente di 3.800, 4.500 e 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida e a quella wireless.

Galaxy S22: vale la pena aspettare?

A questo punto, per l’ennesima volta, in molti si staranno facendo la domanda: vale la pena aspettare l’uscita di Samsung Galaxy S22, o forse è meglio approfittare del crollo del prezzo della gamma S21?

Domanda più che legittima, visto che il lancio di S22 viene posticipato in continuazione e, soprattutto, che la gamma S21 è composta da tre ottimi modelli, tutti e tre attualmente in sconto su Amazon.