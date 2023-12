Samsung Galaxy S23 FE: fotocamera promossa a pieni voti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Secondo la classifica stilata da DxOMark, il sito che valuta le performance di smartphone, fotocamere e obiettivi fotografici, il comparto fotografico del Samsung Galaxy S23 FE ha ottenuto un ottimo terzo posto nel segmento definito come High-End (che comprende device tra i 400 e i 600 dollari).

Un risultato più che soddisfacente, se teniamo conto che si tratta di una "Fan Edition", cioè una versione economica dell’S23 (anch’esso al terzo posto ma del segmento Premium) e che, viste tutte le incertezze iniziali, ha rischiato di non vedere mai la luce.

Samsung Galaxy S23 FE + Galaxy Buds FE – Versione 8/128 GB

Galaxy S23 FE, i risultati di DxOMark

Secondo DxOMark, Samsung Galaxy S23 FE (confrontato con altri device della medesima fascia di prezzo) garantisce performance fotografiche più che buone, soprattutto in condizioni di luce ottimali. Naturalmente il discorso cambia quando l’illuminazione si abbassa, dove vengono penalizzati soprattutto i soggetti in movimento.

Un discorso molto simile per i video che si dimostrano di buona qualità durante le riprese diurne col rischio di artefatti e problemi vari quando si abbassano le luci.

I punteggi generici realizzati dal comparto fotografico del Samsung Galaxy S23 FE sono:

124/160 punti nei test foto

50/80 punti per il bokeh (effetto sfocato)

67/91 punti per quanto riguarda l’anteprima delle foto

123/158 punti nei test per lo zoom

131/158 punti per i video.

E confrontandoli con i risultati ottenuti col Samsung Galaxy S23 (disponibili anch’essi su DxOMark), ci si accorge subito che la differenza tra i due è davvero sottile con un punteggio finale di 133 a 127 con soli 6 punti di distacco del modello base sulla Fan Edition.

Il sito ha pubblicato anche i dati derivanti da situazioni più specifiche dove il Samsung Galaxy S23 FE ha registrato comunque performance discrete:

141/175 punti per le fotografie "outdoor", in luoghi assolati (con luce superiore ai 1.000 nit)

136/160 per le foto "indoor" ma in buone condizioni di illuminazione (con luce superiore ai 100 nit)

91/132 punti in condizioni di scarsa illuminazione (meno di 100 nit)

118/149 per ritratti, foto e video di gruppo.

Infine DxOMark ha indicato anche i principali pro e contro della nuova Fan Edition di casa Samsung, con i Pro che comprendono: una buona resa cromatica, un’esposizione delle foto accurata con un’ampia gamma dinamica, risultati soddisfacenti dalla fotocamera ultra-grandangolare e una buona stabilizzazione dei video.

Per quanto riguarda i lati negativi, invece, il sito segnala: artefatti e instabilità nella messa a fuoco automatica (soprattutto nei video con scarsa illuminazione), effetto ghosting con i soggetti in movimento e foto con troppi disturbi soprattutto quando c’è poca luce.

La Fan Edition ce la fa

Dati come questi, non fanno che confermare quanto già appurato dai test e dai commenti dei possessori di un Samsung Galaxy S23 FE, che si conferma come uno smartphone delle buone potenzialità, capace di soddisfare le esigenze degli utenti in materia di fotografia e non solo.

A fronte di un successo come quello che sta ottenendo la nuova Fan Edition, resta da chiedersi se l’azienda sudcoreana sia altrettanto soddisfatta del suo device e se, quindi, continuerà a produrre anche in futuro questi modelli "economici", un’eventualità non proprio scontata, visti i rumor di qualche settimana fa che indicavano l’S23 come l’ultimo smartphone a ricevere una variante FE.

Samsung Galaxy S23 FE + Galaxy Buds FE – Versione 8/128 GB