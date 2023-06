Samsung Galaxy S23 FE si farà: è quasi certo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il Samsung Galaxy S23 FE potrebbe essere più vicino di quanto si pensi e sul web sono spuntate le prime certificazioni ufficiali che dovrebbero fare riferimento alla batteria (probabilmente da 4500 mAh) all’interno dell’attesissimo smartphone. L’indiscrezione proviene da Safety Korea, sito specializzato in certificazioni, che potrebbe aver messo le mani in anteprima sulla Fan Edition dell’S23. Da quanto mostrato la sigla della batteria è EB-BS711ABY e dovrebbe essere proprio quella del nuovo dispositivo di Samsung con la sigla SM-S711.

Oltre a questo, le informazioni al riguardo sono piuttosto scarse ma secondo i diversi leaker, il dispositivo potrebbe avere molto in comune con l’attuale Samsung Galaxy S23 (in foto).

Samsung Galaxy S23 FE: come sarà

I rumor sul nuovo Samsung Galaxy S23 FE sono stati molti e gli ultimi in ordine di tempo sono stati condivise da 9to5Google.

Stando a quanto trapelato il display dovrebbe essere un AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il processore, invece, dovrebbe essere un Exynos 2200 con 6 o 8 GB di RAM e 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione. Altri rumor, però, indicano un chip Exynos 2300 che di recente ha fatto la sua comparsa su Geekbench.

Il comparto fotografico, invece, dovrebbe avere un sensore principale da 50 MP, con buone possibilità lo stesso dell’S23 base, uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom fino a 3X. Un’informazione interessante che, se fosse confermata, dimostrerebbe la volontà di Samsung di portare in commercio un dispositivo “economico” ma con fotocamere di buon livello.

Poche le informazioni sulle connessioni che, come ben noto, dipenderanno dalla scelta del processore. Comunque sicuramente non mancheranno il 5G, il WiFi 6 e il Bluetooth 5. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless.

La batteria, stando alle indicazioni condivise dal sito Safety Korea dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica cablata a 25W. Infine il sistema operativo sarà Android 13 ma l’S3 FE potrebbe, con buone possibilità, ricevere un anno in più di aggiornamenti rispetto alla serie principale proprio perché uscito un anno dopo.

Samsung Galaxy S23 FE: quanto costerà

Secondo le indiscrezioni il Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2023 ma non c’è ancora una data definita, soprattutto perché l’azienda si prepara anche al lancio dei Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5.

Al momento è piuttosto difficile posizionare l’S23 FE in una fascia di mercato ben definita, anche perché se le affinità con l’S23 fossero confermate, le cose potrebbero cambiare rapidamente. Del resto la versione base del top di gamma di Samsung è disponibile sul sito ufficiale a 979 euro ma è possibile trovarlo spesso in offerta su Amazon intorno ai 780 euro.

Per cui Samsung dovrebbe portare sul mercato il Galaxy S23 FE a meno di 700 euro anche se a 500 euro si può acquistare ancora un ottimo Galaxy S22 che ha più o meno le stesse caratteristiche tecniche. Insomma quella dell’S23 FE potrebbe essere una storia complicata e questo giustificherebbe anche le voci sulla volontà di Samsung di interrompere la produzione della serie FE in futuro.