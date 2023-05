Galaxy S23 Ultra a prezzo mai visto: doppio sconto esagerato

In casi come questi, di presentazioni non ce n’è assolutamente bisogno. Il Galaxy S23 Ultra è stato, molto probabilmente, lo smartphone Android più atteso di questa prima parte dell’anno. Sul top di gamma di Samsung si sapeva già tutto (o quasi) diversi giorni della presentazione ufficiale, avvenuta con nel corso di un evento ad hoc lo scorso febbraio.

Un dispositivo potente e versatile, progettato e realizzato per competere sullo stesso terreno dell’iPhone 13 Pro Max (il non plus ultra della gamma Apple, tanto per intenderci). Il Galaxy S23 Ultra ha nel display ampio e luminoso e nel comparto fotografico posteriore con quattro obiettivi di elevatà qualità i suoi maggiori punti di forza. Ma non sono gli unici di una scheda tecnica estremamente ricca e articolata. Uno smartphone estremamente valido, insomma, disponibile oggi in offerta su Amazon a un prezzo a dir poco eccezionale.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici (risoluzione 1440×3080 pixel), il Galaxy S23 Ultra garantisce una qualità visiva simile a quella cinematografica. La tecnologia del pannello utilizzato dal produttore sudocreano assicura infatti una maggiore luminosità e contrasti ancora più accentuati rispetto a qualli di un normale AMOLED. I colori sono così più realistici che mai, per un’esperienza visiva senza paragoni.

A questo si aggiunge un comparto fotografico posteriore degno di una fotocamera reflex di gamma media. Il sensore principale da 200 megapixel è associato a un obiettivo grandangolare con apertura f/1.7 (con stabilizzazione ottica) capace di assicurare scatti perfetti in qualunque condizione di luce. In questo caso, gioca un ruolo di primaria importanza anche il SoC Snapdragon 8 Gen 21, che sfrutta avanzati algoritmi di apprendimento automatico per migliorare gli scatti in post produzione.

Il comparto posteriore è completato da altri tre sensori (due con risoluzione da 10 megapixel e uno con risoluzione da 12 megapixel) grazie ai quali è possibile scattare foto ultragrandangolari o con zoom ottico 10x.

La scheda tecnica del Galaxy S23 Ultra continua con la S Pen, il "pennino smart" grazie al quale migliorare la propria produttività, scrivendo appunti a mano, evidenziando parole ed eventi sullo schermo e molto altro ancora. Non manca, ovviamente, la connettività 5G, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3, oltre ai vari sensori di movimento e al supporto a diversi sistemi di tracciamento satellitare. La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia decisamente estesa: riuscirete ad arrivare a fine giornata con il telefonino carico anche nel corso delle giornate più stressanti.

Samsung, doppio sconto sul Galaxy S23 Ultra: modalità e prezzo finale

Acquistare oggi il Galaxy S23 Ultra, come accennato, è doppiamente conveniente. Da un lato si potrà approfittare dello sconto top garantito da Amazon, che spinge il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza; dall’altro, la stessa Samsung garantisce un cashback di alcune centinaia di euro valido ancora per alcuni giorni. Ma procediamo con ordine.

Il Galaxy S23 Ultra è disponibile su Amazon con uno sconto del 19%, con il prezzo che passa dai 1.479 euro del listino ai 1.199 euro dell’offerta. Il risparmio è di ben 280 euro. Se si completa l’acquisto entro il 14 maggio e si registra il telefono su Samsung Members (a questo indirizzo) si riceverà un rimborso di 300 euro entro il 15 giugno prossimo. In questo modo, pagherete il miglior telefono Android sul mercato poco più di 800 euro. Lo sconto totale sfiora ben il 40%. Inoltre, la somma di 1199€ la puoi dilazionare anche in 12 rate a tasso zero con il servizio presente sulla pagina prodotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra