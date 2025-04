Fonte foto: Samsung

Cambio di programma per Samsung: il nuovo Galaxy S25 Edge è stato posticipato non arriverà nel corso del mese di aprile (nei giorni scorsi era stata ipotizzata la data del prossimo 15 aprile per il lancio ufficiale). L’anticipazione arriva dal magazine coreano ETNews che ha svelato la scelta di Samsung in merito al nuovo componente della gamma S25 che, ricordiamo, sarà uno smartphone “super sottile”, con uno spessore ridotto.

Il progetto è già stato anticipato ufficialmente da Samsung che ha mostrato alcuni concept in occasione degli ultimi eventi ufficiali tenuti come la presentazione degli altri modelli della linea Galaxy S25 (in foto) e poi al MWC 2025.

Lancio posticipato?

Il Galaxy S25 Edge non arriverà ad aprile. Il lancio potrebbe essere stato rimandato. L’azienda starebbe ancora valutando il periodo di lancio del suo nuovo modello che potrebbe essere disponibile, in mercati selezionati, a partire dal prossimo mese di maggio o addirittura da giugno.

Al momento, non sono chiari i motivi che hanno spinto Samsung a posticipare il lancio del nuovo smartphone. In ogni caso, l’azienda starebbe ultimando i preparativi per il lancio commerciale del dispositivo che, anche se in ritardo rispetto a quanto preventivato in precedenza, è vicino al suo debutto.

Samsung Galaxy S25 Edge: come sarà

L’elemento principale del nuovo Galaxy S25 Edge sarà lo spessore. Lo smartphone, infatti, dovrebbe avere uno spessore di appena 5,84 mm (senza contare il modulo delle fotocamere che sporgerà leggermente) per un peso di 162 grammi. Tra le specifiche ci sarà un display AMOLED da 6,7 pollici (quindi con dimensioni simili al display di S25 Plus).

Sotto la scocca, inoltre, ci sarà spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso chip che Samsung ha utilizzato per tutte e tre le varianti della gamma Galaxy S25, che sarà proposto nella versione esclusiva “for Galaxy”. Il chip sarà affiancato, probabilmente, da almeno 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Un altro elemento importante del progetto sarà la batteria. Lo spessore ridotto costringerà Samsung a contenere la capacità della batteria che dovrebbe essere limitata a 3.900 mAh (1.000 mAh in meno rispetto al Galaxy S25 Plus che avrà, come detto, un display con dimensioni simili).

Ci saranno anche due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 200 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. Il sistema operativo sarà Android 15 con One UI e con le funzioni Galaxy AI oltre che con la garanzia di 7 major update, come già avviene per gli altri modelli della gamma S25.

Il prezzo del nuovo Galaxy S25 Edge dovrebbe essere simile a quello del Galaxy S25 Plus e, quindi, lo smartphone arriverà con un listino di circa 1.129 euro. Maggiori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.