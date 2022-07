Samsung Galaxy Tab A7 2022: come sarà il nuovo tablet economico

Secondo alcune indiscrezioni, da confermare, sembra che Samsung sia al lavoro per presentare a breve un nuovo tablet di fascia economica: il Samsung Galaxy Tab A7 2022. Lo riferisce con un tweet, il leaker @snoopytech anticipando la scheda tecnica, che non brilla per innovazione: il nuovo tablet, infatti, ricorda fin troppo sia per hardware che per design l’attuale Galaxy Tab A7 del 2020 (in foto).

Il tablet Samsung Galaxy Tab A7 2020, presentato a marzo di due anni fa, dalla sua parte aveva un enorme batteria da 7.040 mAh, che ancora oggi non sfigura, e il processore Qualcomm Snapdragon 662 abbinato a tagli di memorie ridotte all’osso: 3 GB di RAM con 64 GB o 128 GB di archiviazione. All’epoca, questo genere di tablet poteva andare più che bene, anche se il prezzo di listino di 299 euro fu giudicato comunque un po’ caro. Era comunque un tablet indicato per lo streaming, navigare tra social e messaggistica, rispondere alle mail. Oggi nonostante la tecnologia abbia fatto passi da gigante, il tablet Samsung A7 2022 non apporta significative novità nella scheda tecnica, contando per di più su un processore analogo al Qualcomm ma questa volta di Unisoc.

Samsung Galaxy Tab A7 2022: come sarebbe

Come già anticipato, dal punto di vista estetico, il nuovo tablet Samsung Galaxy tab A7 2022 somiglia molto alla versione precedente Galaxy Tab A7 2020: infatti avrebbe il medesimo display da 10,6 pollici con medesima risoluzione 1.200×2.000 pixel.

Il processore sulla versione 2022 del Tablet Samsug Galaxy Tab A7 è l’Unisoc T618 di pari livello con il precedente Qualcomm Snapdragon 662. Resta invariato anche il taglio di memoria: 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Confermate anche la tipologia di fotocamere: posteriore da 8 MP e anteriore da 5 MP per videochiamate e selfie. In buona sostanza la versione 2022 di Galaxy Tab A7 non è altro che un aggiornamento della scheda tecnica con un chip più facile da trovare a buon mercato. E basta.

Samsung Galaxy A7 2022: quando arriverebbe e quanto costerebbe

L’unica novità degna di nota da segnalare è che, apparentemente, il Samsung Galaxy Tab A7 2022 punta a un prezzo più basso e pari a 199 euro. Prezzo, ovviamente da confermare.

Riguardo i tempi di arrivo sul mercato europeo e italiano, invee, non abbiamo indicazioni precise anche se sembra che Samsung sia impegnata attualmente con l’imminente lancio della serie Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, per cui il tablet Galaxy A7, che non rappresenta una grande novità, potrebbe arrivare con calma in autunno.

Periodo che non sarebbe neanche sbagliato, visto che candiderebbe il Samsung Galaxy A7 2022 a regalo di Natale ideale per moltissime persone.