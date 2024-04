Samsung Galaxy Tab A8, con gli sconti Amazon costa davvero poco

Fonte foto: Samsung

Acquistare tablet low-cost da utilizzare per l’intrattenimento quotidiano non è certo la cosa più semplice del mondo e il rischio di cadere nella trappola di dispositivi troppo economici è sempre in agguato.

Del resto, puntare al risparmio spesso vuol dire scendere a compromessi sul comparto tecnico che, chiaramente, avranno delle ripercussioni anche sulla user experience, rendendo il prodotto in questione molto frustrante da utilizzare.

Per fortuna non è sempre così e ogni tanto arriva sul mercato qualche dispositivo economico in grado di sorprendere gli utenti, come il Samsung Galaxy Tab A8, una delle proposte entry-level del colosso sudcoreano che grazie alle offerte su Amazon può essere portato a casa per poco più di 200 euro e con un prezzo del genere, è difficile non lasciarsi tentare.

Samsung Galaxy Tab A8 – Unisoc T618 – Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A8: scheda tecnica

Lo schermo del Samsung Galaxy Tab A8 è un TFT LCD che misura 10,5 pollici, ha una risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore in dotazione è un Unisoc T618 affiancato, in questa offerta specifica, da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e da una fotocamera frontale da 5 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del tablet.

Questa specifica versione non ha lo slot per la scheda SIM, perciò gli utenti potranno navigare esclusivamente utilizzando il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.0, l’USB 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da quattro speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 7.000 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI 6.0.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet entry level, perfetto per tutti quegli utenti che cercano un device da utilizzare per l’intrattenimento quotidiano, per navigare sul web o guardare i propri contenuti in streaming preferiti.

Ed è proprio questo il punto di forza di questo prodotto, che è in grado di coniugare la semplicità e l’immediatezza di uno smartphone, con in più uno schermo di dimensioni più generose (ma meno ingombrante di un notebook), da sfruttare mentre si sta comodamente sdraiati sul divano di casa.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab A8 è di 279,90 euro ma, grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 204,31 euro (-27%. -75,59 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un buon tablet.

