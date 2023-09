Samsung Galaxy Tab A9 e Tab A9+ pronti al lancio: come sono

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Secondo diverse indiscrezioni, Samsung sarebbe pronta al lancio dei nuovi tablet Samsung Galaxy Tab A9 e Samsung Galaxy Tab A9+, due dispositivi di fascia medio-bassa, evoluzioni del Samsung Galaxy Tab A8 (in foto), sviluppati principalmente per l’intrattenimento e per l’apprendimento.

Secondo il sito SamMobile questi tablet dovrebbero essere presentati “molto presto“, intanto alcuni leaker hanno parlato di un potenziale evento fissato al 5 ottobre, ma non sono disponibili maggiori informazioni perché ancora non c’è nulla di ufficiale.

Samsung Galaxy Tab A9+, come sarà

Secondo quanto condiviso da SamMobile il Samsung Galaxy Tab A9+ ha un processore Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 4 GB di RAM (alcune indiscrezioni parlano di 6 GB di RAM) e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Lo schermo dovrebbe essere da 10,5 pollici o forse superiore, anche se non ci sono maggiori indicazioni al riguardo.

I dettagli sul comparto fotografico non sono molti, ma il nuovo tablet dovrebbe avere una sola fotocamera posteriore, mentre la fotocamera frontale dovrebbe essere posizionata sul lato più lungo del device, così da semplificare le videochiamate in modalità orizzontale. Trattandosi di un dettaglio non fondamentale in un tablet è possibile che il colosso sudcoreano scelga una configurazione simile al Samsung Galaxy Tab A8, con il sensore principale da 8 MP e quello frontale da 5 MP.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, la porta USB-C, il jack per cuffie da 3,5 mm e i vari sistemi per la geolocalizzazione. In vendita arriverà anche una versione LTE che, dato il processore in dotazione, sarà anche 5G.

La batteria sarà quasi certamente da 7.040 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia utente One UI 5.1.

Samsung Galaxy Tab A9: come sarà

Anche sul Samsung Galaxy Tab A9 non sono ancora disponibili i dettagli sullo schermo anche se i vari rumor condivisi ancora una volta da SamMobile indicano dimensioni inferiori ai 10 pollici, pur non specificando altre informazioni.

I dati sul processore sono stati postati su X dal leaker indiano Mukul Sharma (@stufflistings) che ha parlato di un MediaTek Helio G99, senza però aggiungere ulteriori dettagli sui tagli di memoria.

Ignoto il comparto fotografico ma, anche per questa versione non si esclude la presenza delle stesse fotocamere del vecchio modello.

Poche informazioni anche sulle connessioni ma, se il processore all’interno di questo dispositivo fosse davvero un MediaTek Helio G99, allora avremmo il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

SamMobile ha parlato anche in questo caso di una doppia versione: una con WiFi e una WiFi+LTE. Ipotizzando di nuovo la presenza del chip di MediaTek di cui sopra, il tablet sarebbe limitato alla vecchia rete 4G, data l’assenza di un modem 5G nelle specifiche del processore.

La batteria dobrebbe avere una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 15 W. Anche stavolta il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia proprietaria One UI 5.1.