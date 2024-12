Fonte foto: Samsung Newsroom

Lo scorso mese di settembre Samsung ha svelato i nuovi Galaxy Tab S10 Plus e Ultra, rinnovando la fascia alta della sua gamma tablet. L’azienda coreana non ha realizzato un modello “base” rimandando ulteriori aggiornamenti per la sua offerta dedicata alla fascia bassa e alla media del mercato. In rampa di lancio, secondo nuove informazioni disponibili, ci sono, però, i Samsung Galaxy Tab S10 FE, destinati ad occupare la fascia media del mercato, andando a sostituire i Galaxy Tab S9 FE (in foto).

Samsung Galaxy Tab S10 FE: prime conferme

L’esistenza della “Samsung Galaxy Tab S10 FE Series” è stata anticipata dalla divisione americana di Samsung che, nella descrizione di una promo riservata ai clienti che acquisteranno un nuovo tablet, ha incluso anche i nuovi modelli FE, confermando, indirettamente, un loro prossimo arrivo sul mercato.

Al momento, non ci sono ulteriori informazioni in merito e Samsung, naturalmente, non ha confermato ufficialmente lo sviluppo dei tablet. L’arrivo dei nuovi Galaxy Tab S10 FE è comunque molto probabile, anche considerando l’assenza del Galaxy Tab S10 standard.

Samsung Galaxy Tab S10 FE: come sarà

Per il momento, siamo ancora nel campo delle ipotesi e non ci sono informazioni dettagliate su quella che potrebbe essere la scheda tecnica dei nuovi Samsung Galaxy Tab S10 FE. Come i predecessori Tab S9 FE, le varianti dovrebbero essere due, una da 10 pollici e una da 12 pollici. Entrambe utilizzeranno un chip di fascia media.

Con i Galaxy Tab S10, Samsung ha scelto MediaTek e il suo Dimensity 9300+. Per quanto riguarda i nuovi Galxy Tab S10 FE, invece, la scelta dovrebbe ricadere su un chip Exynos, probabilmente il nuovo Exynos 1580 che sarà utilizzato anche dallo smartphone di fascia media Galaxy A56.

È probabile che il chip sarà affiancato da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage (possibili anche varianti da 12 GB di RAM e 256 GB di storage). Come da tradizione, i tablet della serie FE dovrebbero essere realizzati sia con una variante solo Wi-Fi che con una variante dotata di connettività 5G.

Per quanto riguarda il software, invece, ci sarà Android 15 con la nuova versione della One UI e con almeno 4 major update garantiti (per ora, questo è il tipo di supporto software che Samsung offre per i suoi dispositivi di fascia media). Tutte le varianti del Galaxy Tab S10 FE dovrebbero includere la S-Pen oltre ad alcune funzioni AI, come Cerchia e Cerca, già disponibile sugli smartphone e i tablet di fascia media della casa coreana.

Il debutto dei nuovi Galaxy Tab S10 FE dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2025, probabilmente nel mese di marzo quando è previsto anche il lancio del Galaxy A56.