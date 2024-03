Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), il nuovo tablet entry-level sarà così

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) è il nuovo tablet di fascia bassa del colosso della tecnologia sudcoreano. Il dispositivo non è ancora stato annunciato ufficialmente ma le voci sul web sono diventate ormai talmente insistenti che praticamente conosciamo già tutta la scheda tecnica che, in realtà, è fin troppo simile a quella vista sul precedente Samsung Galaxy Tab S6 Lite (in foto) uscito ormai nel 2022.

Del resto, trattandosi di un entry-level è chiaro che il colosso della tecnologia voglia replicare una formula già ampiamente collaudata, con un dispositivo economico immaginato principalmente per chi ha bisogno di un tablet per l’intrattenimento e vuole spendere poco.

Stavolta, però, cambia il processore e grazie a un Samsung Exynos 1280, questo nuovo tablet può accedere anche alla rete 5G.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): cosa sappiamo

Le ultime informazioni sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) arrivano da Roland Quandt che sulle pagine di winfuture ha anticipato che il dispositivo ha lo stesso display del modello del 2022, quindi un LCD che misura 10,4 pollici, ha una risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Cambia il processore, che stavolta è un Samsung Exynos 1280, un chip entry level, già visto su parecchi device della serie A di Samsung e sviluppato come un prodotto dal prezzo accessibile e dai consumi ridotti. A questo si affiancano nuovamente 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione, espandibile tramite microSD. Per il momento, non è chiaro se saranno disponibili altri tagli di memoria.

Identico al modello precedente il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP.

Pur non essendo esplicitate, conoscendo il processore sappiamo anche quali saranno le opzioni di connettività di questo tablet con 5G (solo per la versione con lo slot per la SIM), WiFi 5, Bluetooth 5.2, USB-C e le diverse opzioni per la geolocalizzazione dell’utente. Non dovrebbe mancare nemmeno l’ingresso per il jack da 3,5 pollici, come per il precedente modello.

La batteria ha una capacità di 7.040 mAh. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6.0.

Infine, esattamente come già visto in passato, dovrebbe essere inclusa nella confezione anche la S-Pen.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): quando arriva

Al momento non sono ancora disponibili informazioni sulla data d’uscita ufficiale per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) ma visto il proliferare di notizie che in questi giorni stanno affollando la rete, è lecito ipotizzare che il nuovo entry-level di Samsung possa arrivare sul mercato in tempi ragionevolmente brevi.

Stesso discorso per il prezzo anche se, viste le moltissime affinità con il modello precedente, si può pensare che il device sarà collocato nella stessa identica fascia di prezzo, con il modello solo WiFi che dovrebbe arrivare sul mercato a circa 400 euro, mentre il modello 5G dovrebbe costare circa 450 euro o qualcosa in più.