Samsung Galaxy Tab S6 Lite: la versione 2022 è già su Amazon

Tra i tantissimi tablet Android sul Mercato il Galaxy Tab S6 Lite di Samsung è sempre stato un modello molto particolare: appartenente alla gamma Galaxy S, quindi quella più alta, ma in versione S6 Lite, quindi il modello base. In altre parole: un ottimo tablet di fascia media, non un top di gamma. Adesso è arrivata la versione 2022, anche se Samsung non l’ha annunciata.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Senza annuncio, ma già in vendita (per la precisione in preordine) e persino su Amazon dove però è ancora presente anche il vecchio modello di fine 2020 e, di conseguenza, bisogna stare molto attenti a cosa si compra. Tuttavia, è facile capire quale sia il modello nuovo: non è possibile comprarlo, ma solo preordinarlo perché esce fisicamente il 23 maggio. Per esserne ancora più sicuri, però, vi mettiamo il link diretto al prodotto 2022. Ma in cosa è diverso il Galaxy Tab S6 Lite 2022 dal modello 2020? La differenza principale sta nel chip scelto da Samsung: il Qualcomm Snapdragon 720G sostituisce il Samsung Exynos 9611, un SoC ormai datato e meno potente.

Galaxy Tab S6 Lite 2022: caratteristiche tecniche

Il nuovo tablet di Samsung è un modello con schermo da 10,4 pollici e risoluzione 2.000×1.200 pixel, di tipo LCD TFT. Come già accennato, il nuovo chip è il Qualcomm Snapdragon 720G e ha prestazioni almeno del 30% superiori a quelle dell’Exynos che ha sostituito. E’ affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Per il resto il nuovo tablet e il vecchio sono praticamente uguali: stesso comparto fotografico, con una 8 MP dietro e una 5 MP davanti per i selfie, e batteria da 7.000 mAh. Anche il nuovo tablet di Samsung ha il pennino S Pen.

Da notare, infine, che il nuovo chip Qualcomm Snapdragon è dotato, proprio come il vecchio Exynos 9611, di un modem 4G e non ha connessione 5G. Al momento, comunque, la versione 2022 di Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile solo in versione WiFi.

Galaxy Tab S6 Lite 2022: quanto costa

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 è in preordine su Amazon, nella versione con 4/64 GB di memoria e con la sola connessione WiFi, ad un prezzo di 399,90 euro. Il prodotto verrà spedito a partire da 23 maggio (venduto e spedito da Amazon).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)