Tablet Samsung a prezzo mai visto: va comprato subito

Fonte foto: Amazon

Poter lavorare in completa libertà, senza vincoli di spazio e tempo, è uno dei grandi vantaggi che i lavori da ufficio possono garantire oggi. Per farlo, però, devi avere a disposizione degli strumenti e dei dispositivi che ti consentano di farlo senza preoccupazioni.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, ad esempio, è stato creato proprio per questo scopo. Dimensioni e peso ridotti, comparto tecnico di prim’ordine e possibilità di connettersi facilmente alle reti Wi-Fi per lavorare in mobilità. Un dispositivo che fa della versatilità il suo punto di forza, disponibile oggi a un prezzo senza precedenti. Grazie allo sconto top garantito da Amazon, infatti, il tablet del produttore sudcoreano può essere acquisto al minimo storico. Un vero e proprio bestbuy da non farsi scappare.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Leggero, sottile e compatto, il Galaxy Tab S6 Lite è pensato appositamente per tutte le persone che amano lavorare in libertà. E grazie a una scheda tecnica di tutto rispetto, non ci sarà alcuna difficoltà nel farlo.

Dietro al luminoso display TFT LCD da 10,4 pollici (risoluzione 2000×1200 pixel, con una densità di pixel per pollice di 224 ppi) trova spazio il SoC Exynos 9611 accompagnato da 4 gigabyte di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione (espandibili fino a 1 terabyte con scheda microSD). Un comparto tecnico capace di garantire prestazioni elevate anche se messo sotto stress: non avrai difficoltà a eseguire anche gli applicativi più esigenti.

E grazie alla S Pen potrai interagire con le applicazioni compatibili in maniera semplice e immediata. Grazie alla penna smart potrai prendere appunti come se avessi tra le mani un normale block notes, realizzare degli schizzi e molto altro ancora. Una volta terminato di utilizzarla sarà sufficiente poggiarla sul lato del tablet, dove la clip magnetica la terrà saldamente ancorata.

La batteria da 7.040 mAh assicura poi un’autonomia estesa. Con una singola carica puoi goderti fino a 13 ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di batteria. E se proprio ti trovi agli sgoccioli, nessun timore: grazie al sistema di ricarica rapida basterà collegare il tablet alla corrente per pochi minuti per avere ore di utilizzo aggiuntivo.

Il tablet Samsung a prezzo stracciato: sconto e offerta

Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero. In particolar modo se siete alla ricerca di un tablet versatile capace di accompagnarvi in ogni momento della giornata. Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Grazie allo sconto del 40% il prezzo a 264,18 euro contro i 439,90 euro del listino consigliato dallo stesso produttore sudcoreano. Il risparmio è considerevole: comprandolo oggi lo paghi quasi 170 euro in meno.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite