Samsung Galaxy Tab S8: caratteristiche e prezzi dell'anti iPad

Dopo averli attesi per molti mesi, dopo averli immaginati e sognati è finalmente arrivato il momento di conoscere la nuova serie di tablet Samsung Galaxy Tab S8. A poche ore dalla conclusione dell’evento Samsung Unpacked 2022 possiamo iniziare a tirare le somme e prepararci per assaporare design e dettagli tecnici dei nuovi Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Plus e Samsung Galaxy S8 Ultra.

La testa di serie è la versione Ultra che grazie ad un ottimo display Super AMOLED da 14,6 pollici è una vera e credibile alternativa ai laptop, pensata per garantire un’esperienza immersiva anche in mobilità per il lavoro e lo svago. Tutti e tre i modelli offrono spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD opzionale, e il supporto nativo al pennino Samsung S Pen che offre un’esperienza di scrittura equiparabile alla scrittura su carta grazie ad una latenza bassissima. Infine, un discorso a parte merita il chip Exynos 2200 di Samsung, presente in tutti e 3 i tablet ma anche nella nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S22: è un processore tutto nuovo, come è nuova l’architettura su cui si basa, quindi possiamo aspettarci una maturazione della sua efficienza e delle sue prestazioni man mano che Samsung affina il software e procede con gli aggiornamenti mensili.

Samsung Tab S8: scheda tecnica

Sasmung Galaxy Tab S8 “standard" ha un display LTPS LCD da 11 pollici (2560×1600), batteria da 8.000 mAh con Super Fast Charging 2.0 (fino a 45W, per Samsung è tantissimo), con gestione della batteria intelligente che funge anche da caricabatterie portatile per altri dispositivi: basta collegare il Galaxy Tab S8 a uno smartphone Galaxy S22 con un cavo USB-C e il tablet ricaricherà il telefono.

Le fotocamere posteriori sono due: principale da 13 MP e grandangolo da 6 MP. La fotocamera anteriore è da 12 MP (Ultra-Grandangolare). Il corpo ha un telaio in alluminio il 30% più resistente ai graffi e il 40% più rigido rispetto al Galaxy Tab S7.

Utilizzando la modalità DeX avanzata di Samsung, il tablet può anche fungere da monitor touchscreen wireless per telefono o PC, un’ottima funzionalità per firmare documenti o prendere appunti. C’è il supporto per il Wi-Fi 6E e/o per il 5G, in base alla versione scelta.

Il prezzo in preordine in Italia per la versione 8/128 GB solo Wi-Fi di 799 euro, che salgono a 949 euro per la versione Wi-Fi e 5G.

Samsung Galaxy Tab S8 – Versione 8 GB 128 GB

Samsung Tab S8 Plus: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S8+ ha uno schermo leggermente più ampio, pari a 12,4 pollici (2800 x 1752) Super AMOLED con refresh fino a 120Hz e batteria da 10.090 mAh Super Fast Charging 2.0 (fino a 45W). Processore e fotocamere sono gli stessi del fratello minore, così come i materiali e la qualità costruttiva. La differenza tra Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+ è tutta nelle dimensioni, nella tecnologia dello schermo (AMOLED invece di LCD) e nella batteria.

I prezzi in pre-ordine sono: 999 euro per la versione 8/128 GB Wi-Fi, 1.199 euro per la versione 8/256 GB con Wi-Fi e 5G.

Samsung Galaxy Tab S8+ – Versione 8 GB 128 GB

Samsung Tab S8 Ultra: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ha uno schermo Super AMOLED da ben 14,6 pollici, con refresh fino a 120Hz. A differenza degli altri due modelli, sulla versione Ultra possiamo arrivare a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Le fotocamere posteriori sono sempre le stesse, ma all’anteriore spunta una seconda fotocamera grandangolare da 13 MP. Cresce ancora la batteria: 11.200 mAh.

I prezzi salgono: la versione 12/256 GB con 5G costa 1.449 euro mentre la versione 16/512 GB 5G costa 1.649 euro.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – Versione 12 GB 256 GB