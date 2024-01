Samsung Galaxy Tab S9 FE, tanta qualità a un prezzo accessibile

Fonte foto: Samsung

I prodotti a marchio Samsung sono da sempre sinonimo di affidabilità e robustezza e non sorprende, quindi, che quotidianamente migliaia di utenti li cerchino in sconto su Amazon per prendere i famosi due piccioni con una fava: qualità e prezzo basso.

In queste ore, il celebre e-commerce propone il Samsung Galaxy Tab S9 FE, uno dei tablet più recenti del colosso sudcoreano, a un prezzo davvero molto interessante ed è l’occasione perfetta per portare a casa un device di qualità a una cifra più ragionevole rispetto al prezzo di listino.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S9 FE ha un pannello TFT LCD da 10,9 pollici, con risoluzione WUXGA+ (1.440×2.304 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Il processore su questo tablet è un Samsung Exynos 1380 a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del dispositivo e da utilizzate, di conseguenza, per fare videochiamate con il device in orizzontale.

Per questa specifica versione l’utente non ha a disposizione lo slot della SIM e quindi può navigare utilizzando solo il WiFi 6. Tra le altre connessioni a disposizione ci sono il Bluetooth 5.3, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh, con ricarica via cavo da 45 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI 5.1 e quattro anni di aggiornamenti di sistema, ma cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è certificato IP68 ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Infine, inclusa nella confezione, c’è anche la S Pen di Samsung, una penna smart che amplifica notevolmente le possibilità di questo tablet e consente all’utente di disegnare, di prendere appunti, di ingrandire gli oggetti sullo schermo e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è il modello economico della nuova serie di tablet Samsung di fascia alta, ed è ottimo per l’intrattenimento e, con un po’ di accortezze, per la produttività.

Parliamo di un device che punta tutto su un costo più accessibile rispetto agli altri prodotti della serie S9, pur essendo perfettamente integrato nell’ecosistema di funzioni e applicazioni di Samsung (e ovviamente in quello Android).

Il prezzo di listino è di 619 euro ma grazie agli sconti su Amazon per le prossime si può portare a casa questo tablet a 536,49 euro (-13%, – 82,51 euro) l’occasione ideale per farsi un bel regalo e acquistare un buon device caratterizzato dalla ben nota affidabilità dei prodotti a marchio Samsung.

