Fonte foto: samsung

Nel corso delle prossime settimane, Samsung aggiornerà ancora la sua gamma di tablet: in arrivo, infatti, ci sono i nuovi Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+. I due nuovi tablet andranno a occupare la fascia media del mercato, posizionandosi al di sotto dei Galaxy Tab S9 (in foto) svelati lo scorso luglio. In queste ore, diverse nuove indiscrezioni hanno confermato quasi tutti i dettagli in merito al comparto tecnico dei nuovi tablet.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+: caratteristiche tecniche

I due nuovi tablet di Samsung, come confermato da Sammobile, arriveranno sul mercato con il chip Exynos 1380. Si tratta di un modello di fascia media, già utilizzato da Samsung sullo smartphone Galaxy A54. Il chip, anche se sensibilmente meno potente rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 utilizzato dai Galaxy Tab S9, sarà in grado di garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo.

Stando alle prime informazioni, i due nuovi tablet di Samsung si differenzieranno per la diagonale del display. Il Samsung Galaxy Tab S9 FE, infatti, avrà un display da 10,9 pollici mentre la versione Plus sarà più grande, con un display da 12,4 pollici. Al momento, non è chiaro se i display saranno OLED oppure LCD.

Per entrambi i modelli ci sarà il supporto alla S-Pen (probabilmente inclusa in confezione), una porta USB-C e la possibilità di sfruttare la ricarica rapida con una potenza di ricarica di 45 W. Il Galaxy Tab S9 FE avrà una fotocamera posteriore mentre il Galaxy Tab S9 FE+ avrà una doppia camera posteriore. Per entrambi i tablet ci sarà Android 13 con One UI 5.1.1. Ci sarà anche la modalità DeX.

Uno dei siti web di Samsung, come riportato dal magazine Galaxy Vilaga, ha già pubblicato alcuni riferimenti ai nuovi tablet di Samsung, svelando il numero delle varianti in arrivo. Entrambi i tablet saranno disponibili sia con connettività WiFi che in una versione WiFi+5G. Ci saranno, inoltre, almeno due combinazioni di RAM e storage: una da 8-128 GB e l’altra da 12-256 GB. Le colorazioni previste saranno quattro: Grey, Lavender, Mint e Silver.

Prezzi e disponibilità dei nuovi Samsung Galaxy Tab S9 FE

Al momento, non ci sono informazioni disponibili in merito all’arrivo sul mercato dei nuovi tablet di Samsung. I due nuovi dispositivi dovrebbero essere pronti per il quarto trimestre del 2023. La presentazione, quindi, potrebbe avvenire già nel corso del mese di settembre con le vendite che potrebbero partire subito dopo.

Anche i prezzi non sono noti ma è già possibile ipotizzare il posizionamento commerciale dei nuovi Samsung Galaxy Tab S9 FE. I tablet costeranno molto di meno rispetto ai Galaxy Tab S9 che partono da 929 euro. Per i nuovi FE, quindi, è possibile ipotizzare un posizionamento più basso, con un prezzo tra i 500 e i 700 euro.