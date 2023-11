Fonte foto: Samsung

Da sempre i tablet Samsung sono sinonimo di funzioni all’avanguardia e grandissima qualità. Del resto, parliamo di dispositivi che sono quanto di più vicino a un notebook, ma con peso e dimensioni estremamente contenuti, ottimi insomma per chi ha bisogno di una soluzione da portare facilmente in giro ma senza rinunciare a una scheda tecnica di livello.

A questo, però, corrisponde generalmente un prezzo non proprio basso ma comunque completamente giustificabile dalla grandissima cura nei dettagli e dalle grandi performance.

E per dissolvere ogni dubbio tra prestazioni e costi, il colosso sudcoreano ha presentato il Samsung Galaxy Tab S9 FE, il suo tablet "economico" che per le prossime ore è in offerta su Amazon a un prezzo irripetibile.

Samsung Galaxy Tab S9 FE – Exynos 1380 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S9 FE ha un display TFT LCD da 10,9 pollici, con risoluzione WUXGA+ (1.440×2.304 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore è un Exynos 1380 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, ottima per videochiamate di qualità.

Tra le opzioni di connettività per questa specifica versione abbiamo solo il WiFi 6, non essendoci lo slot per la SIM. Oltre a questo troviamo: il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh, con ricarica via cavo da 45 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI 5.1.

Presente inoltre la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo device alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Importante, infine, sottolineare che inclusa nella confezione è inclusa anche la S Pen, la penna smart di Samsung che permette di espandere ulteriormente le potenzialità di questo device.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab S9 FE è un dispositivo estremamente versatile, ideale sia per l’intrattenimento, tra streaming e navigazione sul web, e sia per la produttività, grazie soprattutto a un comparto hardware molto interessante e all’S Pen inclusa nella confezione, ottima soprattutto per i creativi.

Parliamo di un dispositivo sviluppato per portare nelle mani degli utenti una soluzione dalla buone performance e, al contempo, dal prezzo contenuto perché, è bene ricordarlo, le Fan Edition di Samsung rappresentano di fatto la serie "economica" del colosso della tecnologia sudcoreano.

Di listino per acquistare questo tablet sono necessari 549 euro ma, grazie all’ottima offerta su Amazon, il prezzo scende fino a 496 euro (-10%, -53 euro), uno sconto più che interessante che difficilmente si può ignorare.

