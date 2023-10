Fonte foto: Samsung

Tra le novità della gamma FE ("Fan Edition", le versioni economiche dei top di gamma) di Samsung non c’è solo il Samsung Galaxy S23 FE. La casa coreana, infatti, ha svelato anche i nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9+ FE. Si tratta di due modelli di fascia media che vanno a posizionarsi al di sotto dei Galaxy Tab S9 presentati lo scorso mese di luglio. Entrambi i tablet sono già acquistabili su Amazon con possibilità di scegliere tra varie combinazioni di RAM e storage oltre che di puntare su di una variante con modem 5G integrato.

Samsung Galaxy Tab S9 FE – Versione WiFi 6/128 GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Versione WiFi 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet dotato di un display IPS LCD con diagonale di 10,9 pollici, rapporto tra le dimensioni di 16:10, risoluzione di 2.304×1.440 pixel e refresh rate di 90 Hz. Il tablet è dotato del chip Exynos 1380 a 5 nm, già utilizzato da Samsung sul Galaxy A54, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oppure da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

C’è anche una batteria da 8.000 mAh. Tra le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con One UI (ma c’è Android 14 in arrivo). Il tablet ha la certificazione IP68. In confezione è inclusa anche la S-Pen.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è disponibile in queste versioni:

Samsung Galaxy Tab S9 FE – 6/128 GB Wi-Fi: 549 euro

Samsung Galaxy Tab S9 FE – 8/256 GB Wi-Fi: 619 euro

Samsung Galaxy Tab S9 FE – 6/128 GB Wi-Fi+5G: 649 euro

Il tablet è già ordinabile, in diverse colorazioni (Mint, Silver, Gray e Lavender), anche su Amazon.

Samsung Galaxy Tab S9 FE – Versione WiFi 6/128 GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: caratteristiche e prezzo

Tra le novità svelate da Samsung c’è anche il Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Il tablet riprende le stesse specifiche della versione "base" ma il display IPS LCD è da 12,4 pollici con risoluzione di 2.560×1.600 pixel e refresh rate di 90 Hz. Si tratta, quindi, di un modello più grande rispetto alla versione base ma che riprende la stessa tecnologia del pannello, lasciando ai Galaxy Tab S9 l’utilizzo del display AMOLED.

Anche in questo caso troviamo il SoC Exynos 1380 mentre la batteria sale a 10.090 mAh. Il comparto fotografico ha una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 8 Megapixel (uno è ultra-grandangolare), e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Anche per il modello Plus ci sono la S-Pen e la certificazione IP68.

Le versioni disponibili del nuovo Samsung Galaxy Tab S9 FE+ sono:

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – 8/128 GB Wi-Fi: 719 euro

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – 8/256 GB Wi-Fi: 779 euro

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – 8/128 GB Wi-Fi+5G: 819 euro

Tutte le versioni, con varie colorazioni, sono acquistabili su Amazon.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Versione WiFi 8/128 GB