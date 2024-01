Quando si vuole acquistare un tablet per la produttività, bisogna necessariamente fare affidamento su dispositivi di fascia alta che, vista la scheda tecnica dalle grandi prestazioni, non hanno di certo un prezzo accessibile.

Fortunatamente grazie ad Amazon è possibile trovare quotidianamente degli ottimi sconti che aiutano ad "addolcire la pillola" e portare a casa ottimi tablet come il Samsung Galaxy Tab S9 a prezzi davvero interessanti.

Samsung Galaxy Tab S9– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab S9 ha un display AMOLED da 11 pollici, con risoluzione WQXGA (1.600×2.560 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il device è compatibile anche con il formato HDR10. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass, utile per prevenire graffi e rotture accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano in questa offerta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del device perciò, durante le videochiamate è preferibile utilizzare il tablet in modalità orizzontale.

Questa particolare versione non ha lo slot della SIM e quindi l’utente dovrà accontentarsi di navigare utilizzando solo il WiFi 6e. Tra le altre connessioni a ci sono il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2 e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è formato da quattro altoparlanti messi a punto da AKG.

La batteria è da 8.400 mAh, con ricarica via cavo da 45 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Samsung One UI 5.1 e il colosso sudcoreano che garantisce quattro anni di aggiornamenti di sistema e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Presente la certificazione IP68 che attesta la resistenza del tablet alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Inclusa nella confezione c’è l’apprezzatissima S Pen di Samsung, la penna smart che permette all’utente di utilizzare pienamente tutte le funzionalità di questo tablet, con la possibilità di disegnare e prendere appunti esattamente come farebbe con un block notes.

Il Samsung Galaxy Tab S9 è uno dei tablet più recenti del colosso della tecnologia, un device dalle grandissime potenzialità che può essere utilizzato per l’intrattenimento e la produttività senza alcun problema, adattandosi facilmente a ogni contesto.

È, ovviamente, un dispositivo di fascia alta che è stato definito più volte come l’unica valida alternativa all’iPad di Apple, e del resto con una scheda tecnica come quella di cui sopra le possibilità di questo prodotto sono davvero moltissime.

Il prezzo di listino è di 929 euro ma grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 849 euro (-9%, –80 euro) un piccolo sconto che potrebbe convincere gli indecisi a fare questo passo.

Samsung Galaxy Tab S9– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 8/128 GB

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.