Fonte foto: Samsung

Tra un paio di settimane, Samsung presenterà ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy Tab S9 andando a rinnovare la sua gamma di tablet a distanza di quasi un anno e mezzo dal lancio dei Galaxy Tab S8 (in foto), che rappresentano al momento un riferimento per il mercato Android.

In queste settimane diverse indiscrezioni hanno anticipato le specifiche della nuova famiglia di tablet, attesa sul mercato con il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy”, lo stesso chip utilizzato per gli smartphone Samsung Galaxy S23.

Oggi, invece, nuove informazioni anticipano i prezzi dei nuovi Galaxy Tab S9 che andranno a scontrarsi direttamente con gli iPad Pro di Apple. Le varianti in arrivo sono tre: oltre al Galaxy Tab S9, infatti, ci sono anche il Galaxy Tab S9+ e il Galaxy Tab S9 Ultra, con il modello base che potrebbe partire da 929 euro.

Samsung Galaxy Tab S9: quanto costeranno

Le informazioni rivelate dal magazine Saminsider, che ha avuto accesso al database di un non meglio precisato rivenditore europeo, anticipano i prezzi dei nuovi Galaxy Tab S9 in Europa. Secondo i dati emersi in queste ore, il modello base, Galaxy Tab S9 con display da 11 pollici, arriverà sul mercato con un prezzo di 929 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage e con un prezzo di 1.049 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il tablet andrà a competere con iPad Pro da 11 pollici con cui condividerà la fascia di prezzo.

Il Galaxy Tab S9+ da 12,4 pollici dovrebbe partire da 1.149 euro (12/256 GB) mentre il top di gamma Galaxy Tab S9 Ultra con display da 14,6 pollici arriverà sul mercato con un prezzo di listino di partenza di 1.369 euro (12/256 GB). Tutti i prezzi citati si riferiscono alle varianti con la sola connettività WiFi e, quindi, senza il supporto 5G.

Nei modelli Galaxy Tab S8 la connessione cellulare ha un costo extra di circa 150 euro. Da notare, inoltre, che i prezzi per il mercato italiano potrebbero essere leggermente superiori a questi.

Samsung Galaxy Tab S9: come saranno

I tre tablet di Samsung avranno il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, garanzia di prestazioni al top e di efficienza. Tutti e tre i tablet, inoltre, avranno un display AMOLED (il Galaxy Tab S8 da 11 pollici dello scorso anno, invece, aveva un display LCD). Le dimensioni del display sono rispettivamente 11, 12,4 e 14,6 pollici (identiche a quelli dei Galaxy Tab S8).

È già stata confermata, da diversi rumor, anche la capacità della batteria dei tre tablet: Galaxy Tab S9 avrà una batteria da 8.400 mAh mentre Galaxy Tab S9+ avrà un accumulatore da 10.090 mAh. Per la versione Ultra, invece, ci sarà una maxi batteria da 11.200 mAh. Tutti e tre i tablet avranno Android 13, personalizzato dalla One UI 5, e 4 aggiornamenti annuali del sistema operativo.