Samsung, tablet top di gamma al minimo per il Black Friday: offerta pazzesca

Fonte foto: Amazon

Potenti, versatili e pronti a tutto. I tablet top di gamma di ultima generazione targati Samsung hanno tutte le carte in regola per dare risposta a qualunque tua esigenza di lavoro in mobilità. Insomma, dei perfetti sostituti per notebook anche di fascia alta.

Basta infatti leggere la scheda tecnica dei Galaxy Tab S9 per rendersi conto che possono essere utilizzati per il lavoro, l’intrattenimento e il tempo libero. Display ampio e luminoso, componenti hardware di primissima fascia e una versatilità che ti permetterà di utilizzarlo in qualunque situazione. E, in occasione del Black Friday 2023, sono disponibili a un prezzo più conveniente che mai. I tablet del produttore sudcoreano possono essere acquistati con uno sconto senza precedenti, grazie al quale potrai risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino.

Samsung

Samsung

Samsung

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Samsung Galaxy Tab S9 scheda tecnica: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Il meno performante della gamma, ma già una spanna sopra la concorrenza. Il Samsung Galaxy S9 vanta una scheda tecnica di primissimo livello, paragonabile a quella di un PC laptop di fascia alta. Partiamo dallo schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, capace di garantire una visibilità ottimale in qualunque condizione di luce e un’usabilità al top della gamma. La compatibilità con la S Pen, infatti, permette di sfruttare funzionalità di interazione avanzate, che semplificano l’utilizzo del dispositivo.

Sotto lo schermo trovano spazio il velocissimo processore Snapdragon 8 Gen 2, un motore grafico potentissimo e 8GB di RAM: un comparto hardware di primissimo livello, capace di eseguire qualunque tipo di applicazione, anche le più pesanti. Nella parte posteriore un sistema fotografico con due sensori consente di scattare foto degne di una fotocamera digitale. A proteggere il tutto la scocca Armor Aluminum con classificazione IP68, pronta a proteggere il tablet da polvere, graffi, cadute e pioggia. Potrai così utilizzarlo tranquillamente all’aria aperta senza troppe preoccupazioni.

Grazie alle offerte del Black Friday 2023, il Galaxy Tab S9 è disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon. Lo sconto del 14% sul listino ti fa risparmiare oltre 130 euro: lo paghi 799,00 euro.

Samsung

Samsung Galaxy Tab S9+ scheda tecnica: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Lo stesso schermo del "fratello piccolo", ma più ampio e ancora più luminoso. Il Galaxy Tab S9+ monta un pannello Dynamic OLED 2x, ma con una diagonale da 12,8 pollici, capace di garantire un’ottima visibilità e usabilità anche se esposto alla luce diretta del sole. Anche in questo caso, il tablet è compatibile con la S Pen, permettendo di utilizzare in maniera intuitiva anche le funzionalità più avanzate.

La scheda tecnica del Galaxy Tab S9+ rispecchia a grandi linee quella appena vista per il modello base. Stesso SoC (Snapdragon 8 Gen 2), stesso motore grafico, ma RAM potenziata a 12 Gigabyte. L’esecuzione degli applicativi sarà ancora più veloce, garantendoti un livello di multitasking mai visto prima. La batteria da oltre 10.000 mAh, infine, garantisce un’autonomia prolungata: potrai utilizzarlo tutto il giorno senza bisogno di ricaricarlo.

Lo sconto top del Black Friday 2023 fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Oggi il Galaxy Tab S9+ è disponibile con uno sconto del 26% grazie al quale risparmi 300 euro sul listino. Lo paghi 849 euro anziché 1.149,00 euro.

Samsung

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra scheda tecnica: caratteristiche, sconto e prezzo finale

Un piccolo portento della tecnologia, che ben poco ha da invidiare anche al più potente dei notebook oggi in commercio. Il Galaxy Tab S9 Ultra si candida infatti a essere il device preferito per tutti coloro che lavorano in mobilità: enorme potenza di calcolo, schermo ampio e luminoso, batteria infinita o quasi.

La scheda tecnoca del Galaxy Tab S9 Ultra non differisce molto dagli altri due dispositivi della gamma. Monta un display Dynamic AMOLED 2X più ampio e luminoso, mentre il SoC e il motore grafico sono gli stessi visti nei modelli "base". L’esperienza di utilizzo con applicativi esigenti e con videogame 3D ha poco da invidiare con quella offerta da PC fissi: sarà come essere seduti alla scrivania di casa o dell’ufficio. La batteria da oltre 11.000 mAh garantisce ore e ore di lavoro all’aria aperta senza bisogno di ricarica.

Oggi lo trovi al prezzo più basso di sempre su Amazon grazie allo sconto top per il Black Friday. Comprandolo adesso lo paghi 1.399,00, con un risparmio di 120 euro rispetto al listino.

Samsung