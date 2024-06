Fonte foto: Samsung

Dopo l’annuncio del recente Galaxy Watch FE, nuovo entry level della gamma di smartwatch Galaxy, Samsung si prepara al lancio di ulteriori novità. Sono in arrivo, infatti, i Galaxy Watch 7 che, però, non saranno da soli. L’azienda lavora anche all’inedito Galaxy Watch Ultra, destinato a diventare il nuovo top di gamma della linea Watch.

Il nuovo modello, già al centro di rumor e indiscrezioni da tempo, è stato confermato direttamente dal sito ufficiale di Samsung. La casa coreana porterà per la prima volta sul mercato un modello Ultra per la sua gamma di smartwatch mentre in passato ha lanciato modelli Pro, come il Galaxy Watch 5 Pro (in foto).

Samsung Galaxy Watch Ultra è già ufficiale

Il nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra esiste davvero e non è solo un rumor. La conferma arriva dal sito ufficiale di Samsung Canada che, come rivelato da 91Mobiles, ha pubblicato (per errore) una pagina dedicata allo smartwatch, confermandone, di fatto, l’esistenza prima del debutto effettivo. Il modello, come conferma la pagina in questione, è da 47 mm ed è dotato della connettività LTE.

È possibile (ma non c’è ancora una conferma ufficiale) che questa versione sia l’unica variante con cui il nuovo Watch Ultra arriverà sul mercato. Le conferme ufficiali, però, arriveranno solo il prossimo 10 luglio, data in cui è in programma il nuovo evento Unpacked che vedrà il debutto ufficiale del Watch Ultra, dei nuovi Watch 7 oltre che dei nuovi pieghevoli Galaxy Z.

Le vendite del nuovo Galaxy Watch Ultra partiranno nel corso dell’estate. Secondo le informazioni emerse fino ad oggi, il modello dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di circa 700 dollari, oltre 200 dollari in più rispetto al Galaxy Watch 6 Classic da 47 mm con connettività LTE, la versione più costosa della gamma di smartwatch Samsung svelata la scorsa estate.

Samsung Galaxy Watch Ultra: come sarà

Sul nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra circolano da tempo diverse indiscrezioni che anticipato, almeno in parte, le specifiche. Lo smartwatch avrà una cassa da 47 mm e un display AMOLED con luminosità di picco di 3.000 nit (dato in linea con quello del futuro rivale, l’Apple Watch Ultra 2).

Sotto la scocca ci sarà spazio per il nuovo chip Exynos W940 (il nome non è ancora ufficiale), realizzato direttamente da Samsung con processo produttivo a 3 nm e dotato di 5 core. Questo chip dovrebbe essere proposto anche dai Galaxy Watch 7. Spazio anche per 32 GB di memoria interna oltre che per una batteria da 590 mAh.

Sulla scocca ci sarà anche un Quick Button, che dovrebbe migliorare l’usabilità del dispositivo, garantendo un accesso semplificato ad alcune funzionalità. Lo smartwatch sarà realizzato con elementi in titanio grado 4 (il Galaxy S24 Ultra usa il titanio grado 2, con purezza maggiore, per i bordi) e vetro zaffiro per il display. Il dispositivo sarà in grado di resistere fino a 10ATM e avrà le certificazioni IP58 e MIL-STD-810H.