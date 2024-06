Samsung Galaxy Watch Ultra costerà tantissimo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Samsung sta per mostrare ufficialmente al mondo i nuovi smartwatch della serie Galaxy Watch7 che, per la prima volta in assoluto, includerà anche un modello “Ultra“, con caratteristiche tecniche superiori ma con un prezzo elevato.

Tra le più recenti, quelle condivise dal sito 91mobiles che ha condiviso le presunte colorazioni e, cosa ancora più importante, i prezzi per il mercato statunitense.

Quanto costerà il Samsung Galaxy Watch7

Le indiscrezioni trapelate sul web, fanno riferimento ai presunti prezzi per gli USA del Galaxy Watch 7 con cassa da 40 mm e del Galaxy Watch Ultra con cassa da 47 mm.

Il primo costerà tra i 299 e i 310 dollari, restando più o meno in linea col prezzo di lancio del precedente Samsung Galaxy Watch6 con cassa da 40 mm arrivato sul mercato a 299 dollari (319 euro in Italia).

Il Galaxy Watch Ultra, invece, avrà un prezzo nettamente superiore e, stando sempre ai rumor sul web, per comprarlo bisognerà spendere tra i 699 e 710 dollari, nell’unica versione disponibile con cassa da 47 mm. Se questi dati fossero confermati, si tratterebbe senza dubbio dell’orologio smart del colosso sudcoreano più costo mai prodotto fino a oggi, superando addirittura il prezzo di lancio del Samsung Galaxy Watch5 Pro arrivato sul mercato nel 2022 a un prezzo di 449 dollari (versione solo WiFi) e di 499 dollari (versione LTE).

Una cifra sicuramente non adatta a tutte letasche ma, probabilmente, giustificata da una scheda tecnica dalle altissime prestazioni che avrebbe come obiettivo principale quello di scalzare il predominio dell’Apple Watch Ultra nel settore dei wearable.

Chiaramente, per chi volesse un device più accessibile, da quest’anno può optare anche per il Samsung Galaxy Watch FE (in foto), una rivisitazione del precedente Samsung Galaxy Watch4 che arriverà sul mercato al prezzo consigliato di 219 euro per l’unica versione con cassa da 40 mm.

Samsung Galaxy Watch7, cos’altro sappiamo

Dalle ultime indiscrezioni sul web sono emerse anche le possibili colorazioni destinate sempre al mercato USA. Il Galaxy Watch7 sarà disponibile in tre opzioni di colore: Marble Grey, Cream White e Forest Green, sul modello del precedente Watch6.

Per quanto riguarda il Galaxy Watch Ultra, invece, il rapporto fa riferimento a una sola versione nella colorazione Titanium Grey, anche se altri rumor sul web parlano di diversi colori disponibili per il cinturino in silicone. Oltretutto, la denominazione “Titanium Grey“, dovrebbe far riferimento a un telaio in titanio di grado 4, leggerissimo ed estremamente resistente e, sicuramente, non un materiale economico.

Al momento non sappiamo altro riguardo ai nuovissimi Samsung Galaxy Watch7 ma la presentazione dovrebbe essere imminente e tutte le voci sul web fanno riferimento a un evento ufficiale fissato a luglio.