Samsung Galaxy Watch FE ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Dopo tanta attesa e altrettante indiscrezioni, Samsung ha finalmente confermato l’arrivo del nuovo Samsung Galaxy Watch FE, il primo smartwatch “economico” del colosso della tecnologia.

Un dispositivo del quale si sente parlare sul web già da diversi anni e che, in effetti, non è proprio un inedito, si tratta infatti di una riedizione del Samsung Galaxy Watch4, che viene riproposto nella sola versione con cassa da 40 mm con un design leggermente cambiato rispetto al passato (più in linea con gli attuali orologi smart dell’azienda sudcoreana) e molte più personalizzazioni estetiche tra cinturini e watch face.

Oltre a questo, cambia il Bluetooth che da 5.0 passa a 5.3, mentre rimangono immutate tutte le altre specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Watch FE: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Watch FE ha un display Super AMOLED circolare con Always On che misura 1,2 pollici e ha una risoluzione 396×396 pixel. Lo smartwatch è disponibile solo con cassa da 40 mm in alluminio, cinturini in silicone e vetro in cristallo di zaffiro, che tiene al sicuro lo schermo da graffi e urti accidentali durante l’utilizzo quotidiano.

Il processore è un Samsung Exynos W920 con 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Google Wear OS con interfaccia utente One UI 5 Watch.

Molte le funzionalità dedicate al monitoraggio dei parametri vitali che, grazie al sensore Samsung BioActive, consentono agli utenti di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca ottica, frequenza cardiaca elettrica e di effettuare l’analisi dell’impedenza bioelettrica, per determinare la composizione corporea.

Possibile anche controllare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di idratazione. Non mancano nemmeno le opzioni per il controllo della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Le opzioni dedicate agli sportivi, invece, consentono di registrare le performance in oltre 100 attività, incluse le più comuni come corsa, camminata, palestra, attività outdoor, sport acquatici (il device è resistente fino a 5 ATM) e molto altro ancora. Sempre nell’area fitness l’utente possono impostare gli obiettivi da raggiungere e personalizzare al massimo il layout dello schermo, per visualizzare solo le informazioni di cui si ha bisogno.

Le funzionalità più classiche includono la gestione delle notifiche dallo smartphone, della musica in riproduzione, l’impostazione Trova il mio telefono, i pagamenti contactless e la possibilità di rispondere alle chiamate (tramite microfono e speaker integrati).

Sul fronte delle connessioni c’è il WiFi 5, Bluetooth 5.3 (l’unico vero cambiamento rispetto al Galaxy Watch4), il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione. La batteria è da 247 mAh con ricarica wireless.

Infine, il Samsung Galaxy Watch FE è certificato IP68, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni; oltre a questo c’è anche la certificazione di grado militare MIL-STD-810G che attesta la piena efficienza di questo device anche in caso di temperature estreme e la resistenza qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni generate dai colpi di arma da fuoco.

Samsung Galaxy Watch FE: prezzo e disponibilità

Stando alle prime informazioni condivise da Samsung, il nuovissimo Samsung Galaxy Watch FE sarà disponibile in Italia a partire da questa estate, nelle colorazioni: Black, Pink Gold e Silver. Il prezzo consigliato al pubblico è di 219 euro, lo stesso della versione con cassa da 40 mm del Samsung Galaxy Watch4.