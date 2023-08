Samsung, lo smartwatch a prezzo stracciato: va comprato subito

Fonte foto: Samsung

Completo, versatile e funzionale, il Galaxy Watch4 è stato per diversi mesi il più fiero antagonista dell’Apple Watch. E, nonostante sia stato lanciato ormai più di un anno fa, lo smartwatch del produttore sudcoreano mantiene intatte tutte le sue qualità migliori.

Leggero e compatto, il wearable Samsung è perfetto sia che tu voglia usarlo come "rimpiazzo" del tuo smartphone, sia che tu voglia utilizzarlo come personal trainer da polso. Sincronizzato con il telefonino consente di fare chiamate, inviare messaggi e molto altro ancora. Allo stesso tempo, monitora i tuoi parametri vitali e i movimenti, consentendoti di valutare sforzi e progressi. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è disponibile a un prezzo mai visto in precedenza. Una promozione da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Samsung Galaxy Watch4 da 40mm

Samsung Galaxy Watch4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Esteticamente, il Galaxy Watch4 somiglia molto più a un orologio analogico rispetto ad alcuni dei suoi competitor diretti. Merito della cassa tonda da 40 millimetri, che richiama il design degli orologi da polso al quarzo o con movimento meccanico. Le analogie, però, si fermano qui.

Il Galaxy Watch4 è infatti un piccolo concentrato di tecnologia, grazie al quale potrai facilmente gestire la tua agenda quotidiana, fare chiamate, rispondere a messaggi, effettuare pagamenti contactless e monitorare il tuo stato di salute e i tuoi allenamenti.

L’esclusivo BioActive Sensor progettato e realizzato dagli ingegneri coreani consente di tenere sempre sotto controllo i valori dei parametri vitali più importanti. Il Galaxy Watch4 misura costantemente i battiti cardiaci e la pressione sanguigna, permettendoti di realizzare un elettrocardiogramma ogni volta che vorrai. Così, nel caso in cui ci sia qualche anomalia nei tracciati registrati dal sensore, potrai rivolgerti al tuo medico di base e organizzare una visita specialistica.

Sfruttando i sensori di movimento e gli algoritmi di analisi, il Galaxy Watch4 riconosce automaticamente decine e decine di tipologie di allenamento, dalla corsa allo yoga, passando per nuoto e moltissime altre attività. Avrai così accesso a dati approfonditi su ogni sessione, potendo valutare con precisione lo sforzo compiuto e i progressi registrati.

Non manca poi un sensore capace di misurare la composizione corporea: potrai così conoscere la percentuale di grasso corporeo, i muscoli scheletrici, l’acqua corporea e altre informazioni grazie alle quali sarà più semplice raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato.

Samsung, lo smartwatch mai così conveniente: offerta, sconto e prezzo finale

Lo smartwatch del produttore sudcoreano, sebbene abbia ormai più di un anno, è più che sufficiente per tenere traccia dei vostri allenamenti e consentirvi di utilizzarlo come "rimpiazzo" parziale dello smartphone. Il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale.

Il Galaxy Watch4 con cassa da 40 millimetri è infatti disponibile su Amazon con uno sconto del 55% sul listino. Acquistandolo oggi lo paghi 119,99 euro contro i 269,00 del prezzo consigliato da Samsung. Il risparmio è considerevole: costa 150 euro in meno rispetto al prezzo originario.

